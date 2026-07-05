Почему Камавинга не хочет уходить из «Реала»?
Вопросы вокруг будущего полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинги остаются открытыми. Несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов, сам французский футболист намерен остаться в Мадриде.
Об этом сообщил известный журналист Марио Кортегана, опираясь на свои источники в клубе.
Переговоры с «Манчестер Сити»
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» предложило услуги Камавинги «Манчестер Сити» и между сторонами начались переговоры.
Однако, по словам Кортеганы, позиция футболиста не изменилась.
«Я спросил источники в клубе о Камавинге и "Манчестер Сити". Они снова подтвердили, что Камавинга хочет остаться в "Реале"», — отметил журналист.
«Реал» должен сначала продать игрока
Мадридский клуб одобряет план по усилению состава еще одним полузащитником.
Однако для осуществления нового трансфера «Реалу» сначала придется продать одного из действующих игроков.
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«Проблема в том, что сейчас никто из футболистов не хочет уходить», — сказал Кортегана.
По этой причине будущее Камавинги также зависит от других трансферных решений клуба.
Результаты Камавинги в сезоне
Эдуардо Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 миллион евро.
Французский полузащитник в сезоне 2025/26 во всех турнирах:
вышел на поле в 43 матчах;
забил 2 гола;
отдал 1 голевую передачу.
На данный момент Камавинга не намерен покидать Мадрид. Однако, если «Реал» решит приобрести нового полузащитника, ситуация на трансферном рынке может быстро измениться.
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