Почему Камавинга не хочет уходить из «Реала»?

Вопросы вокруг будущего полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинги остаются открытыми. Несмотря на интерес со стороны ряда европейских грандов, сам французский футболист намерен остаться в Мадриде.

Об этом сообщил известный журналист Марио Кортегана, опираясь на свои источники в клубе.

Переговоры с «Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» предложило услуги Камавинги «Манчестер Сити» и между сторонами начались переговоры.

Однако, по словам Кортеганы, позиция футболиста не изменилась.

«Я спросил источники в клубе о Камавинге и "Манчестер Сити". Они снова подтвердили, что Камавинга хочет остаться в "Реале"», — отметил журналист.

«Реал» должен сначала продать игрока

Мадридский клуб одобряет план по усилению состава еще одним полузащитником.

Однако для осуществления нового трансфера «Реалу» сначала придется продать одного из действующих игроков.

«Проблема в том, что сейчас никто из футболистов не хочет уходить», — сказал Кортегана.

По этой причине будущее Камавинги также зависит от других трансферных решений клуба.

Результаты Камавинги в сезоне

Эдуардо Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 миллион евро.

Французский полузащитник в сезоне 2025/26 во всех турнирах:

вышел на поле в 43 матчах;

забил 2 гола;

отдал 1 голевую передачу.

На данный момент Камавинга не намерен покидать Мадрид. Однако, если «Реал» решит приобрести нового полузащитника, ситуация на трансферном рынке может быстро измениться.