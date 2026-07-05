Шерки удивил фанатов в головном уборе Наполеона

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки появился в неожиданном образе после матча против Парагвая.

Футболист надел на голову знаменитый двууголок — бикорн, который носил Наполеон Бонапарт, и привлек внимание фанатов и фотографов.

Франция одержала минимальную победу

На стадии 1/8 финала чемпионата мира 2026 года Франция вышла на поле против Парагвая.

Острая встреча завершилась победой «трехцветных» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе. Капитан Франции точно реализовал пенальти, назначенный на 70-й минуте, и вывел свою команду в четвертьфинал.

Шерки вышел на игру со скамейки запасных

Райан Шерки вышел на поле со скамейки запасных на 84-й минуте матча.

За короткое время он не отличился голом или голевой передачей. Однако после матча он стал центром обсуждений в социальных сетях благодаря своему необычному образу.

Появление Шерки в головном уборе в стиле Наполеона стало причиной различных шуток и мемов среди фанатов.

Соперник в четвертьфинале — Марокко

Сборная Франции выйдет на поле против Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.

Матч пройдет в ночь с 9 на 10 июля на стадионе «Джиллетт» в городе Фоксборо, США.

Теперь фанаты ждут от Франции не только очередной победы, но и того, в каком еще образе появится Шерки.