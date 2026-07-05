Шерки удивил фанатов в головном уборе Наполеона
Полузащитник сборной Франции Райан Шерки появился в неожиданном образе после матча против Парагвая.
Футболист надел на голову знаменитый двууголок — бикорн, который носил Наполеон Бонапарт, и привлек внимание фанатов и фотографов.
Франция одержала минимальную победу
На стадии 1/8 финала чемпионата мира 2026 года Франция вышла на поле против Парагвая.
Острая встреча завершилась победой «трехцветных» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе. Капитан Франции точно реализовал пенальти, назначенный на 70-й минуте, и вывел свою команду в четвертьфинал.
Шерки вышел на игру со скамейки запасных
Райан Шерки вышел на поле со скамейки запасных на 84-й минуте матча.
За короткое время он не отличился голом или голевой передачей. Однако после матча он стал центром обсуждений в социальных сетях благодаря своему необычному образу.
Появление Шерки в головном уборе в стиле Наполеона стало причиной различных шуток и мемов среди фанатов.
Соперник в четвертьфинале — Марокко
Сборная Франции выйдет на поле против Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.
Матч пройдет в ночь с 9 на 10 июля на стадионе «Джиллетт» в городе Фоксборо, США.
Теперь фанаты ждут от Франции не только очередной победы, но и того, в каком еще образе появится Шерки.
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