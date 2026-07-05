Дешам объяснил, почему сделал Мбаппе капитаном...

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о роли Килиана Мбаппе в команде, ответственности капитана и его лидерских качествах.

По словам специалиста, образ «диктатора», созданный вокруг Мбаппе в прессе и социальных сетях, совершенно не соответствует реальному характеру футболиста.

«Этот образ очень далек от истины»

Дешама спросили, достаточно ли Мбаппе повзрослел, чтобы стать капитаном сборной Франции.

Главный тренер подчеркнул, что нападающий с первого же дня сборов проявил правильное отношение к команде.

«Иногда вокруг него создают образ своего рода “диктатора”. Но это абсолютно не соответствует истинному облику Килиана. С первого же дня он включился в работу с правильным настроем и отношением», — сказал Дешам.

Мбаппе говорит не только за себя

По словам французского тренера, когда Мбаппе выступает перед командой, он выражает не личные интересы, а мнение всех футболистов.

Он также доносит проблемы своих одноклубников до тренерского штаба. Даже если эти вопросы не касаются Мбаппе напрямую, он не остается в стороне.

«Он передает мне проблемы игроков. Чтобы заботиться о других, нужно, чтобы у тебя самого не было проблем. Если и можно сказать, что в команде есть футболист без проблем, то это Килиан», — отметил специалист.

«Все следуют за ним»

Дешам отметил, что Мбаппе пользуется огромным авторитетом в команде и другие футболисты следуют за ним.

По его мнению, в сборной Франции сформировалась отличная атмосфера, и в таких условиях назначение Мбаппе капитаном стало естественным решением.

«Все следуют за ним. У нас сформировалась очень хорошая команда. В такой ситуации мое решение назначить его капитаном было естественным», — сказал Дешам.

Шутка о «Мбаппе-диктаторе» дошла и до команды

Интересно, что популярные в социальных сетях шутки и мемы о «диктаторе Мбаппе» теперь циркулируют и среди игроков сборной Франции.

Болельщики же с юмором комментируют ситуацию, вритинг: «Мбаппе захватил и сборную, теперь очередь дошла до Дешама».

Однако, судя по словам Дешама, Мбаппе не «диктатор», пытающийся управлять командой, а настоящий лидер, защищающий интересы футболистов.