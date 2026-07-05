Китай стремится к лидерству в космической гонке: Новый спутниковый двигатель прошёл испытания

Китайские инженеры сделали очередной важный шаг в области космических технологий. Успешно прошли испытания спутникового двигателя с рекордным сроком службы, который позволяет быстрее и надёжнее выводить крупнейшие коммуникационные, военные и дальние космические аппараты страны на заданные орбиты. Ожидается, что эта разработка выведет конкуренцию с западными странами в глобальной космической отрасли на новый уровень. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным издания Сут Чина Морнинг Пост, модернизированный двигатель, разработанный Китайской академией аэрокосмических двигательных установок в Сиане, имеет тягу 750 ньютон. Во время первого полёта, состоявшегося в конце июня, это устройство непрерывно работало 11 617 секунд (около 3,2 часа), чтобы вывести спутник Коммуникатионс Течнологй Эксперимент Сателлите 26А на орбиту высотой 35 800 километров от поверхности Земли.

В ходе лабораторных испытаний на Земле этот двигатель показал поразительный результат, проработав без остановки более 14 часов. При этом на этапе проектирования предполагалось, что его максимальное время работы составит около 10 часов. Такая высокая долговечность достигнута благодаря применению нового типа защитного покрытия, устойчивого к высоким температурам и окислению.

Эффективность по сравнению с западными конкурентами

По показателям эффективности новый китайский двигатель значительно приблизился к самым передовым мировым образцам. Удельный импульс устройства составляет примерно 320 секунд. Для сравнения, знаменитый европейский двигатель ЛЭРОС-1Б имеет показатель 317 секунд, а американская модель Р-42ДМ — около 327 секунд. Это означает, что китайские технологии уже находятся на уровне мировых стандартов.

По словам специалистов, двигатель с тягой 750 Н позволяет сократить время вывода тяжёлых спутников на орбиту на 30 процентов по сравнению с предыдущими китайскими двигателями мощностью 400 Н. Это играет важную роль не только в экономии времени, но и в повышении экономической эффективности космических миссий и оптимизации расхода топлива.

Китайские учёные не собираются останавливаться на этом достижении. В рамках следующего этапа программы запланировано создание ещё более мощных двигателей с тягой 5000 Н. Такая колоссальная мощность послужит основой для крупных космических станций, орбитальных буксиров и дальних космических экспедиций.

Этот технологический прорыв важен и для таких стран, как Узбекистан, которые проявляют интерес к космическим исследованиям и используют спутниковые услуги. Снижение стоимости вывода грузов в космос и повышение надёжности технологий в будущем могут облегчить реализацию региональных проектов связи и мониторинга.