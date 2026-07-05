Микель Оярсабаль назвал лучшего нападающего ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль рассказал, кого считает лучшим нападающим на чемпионате мира 2026 года.

Испанский футболист выбрал Лионелья Месси и подчеркнул, что аргентинскую звезду сложно вписать в рамки обычного нападающего.

«Месси — сама суть футбола»

По мнению Оярсабаля, оценивать Месси исключительно как нападающего неправильно.

«Я бы не стал называть Лионелья Месси чистым нападающим, потому что он воплощает саму суть футбола. Но всё равно мой выбор — Месси», — приводит его слова КОПЭ.

Месси лидирует на турнире

В настоящее время лидер сборной Аргентины является самым результативным футболистом чемпионата мира 2026 года.

39-летний форвард, выйдя на поле в четырёх матчах, забил семь голов.

Этот результат сделал Месси главным фаворитом в гонке бомбардиров мундиаля.

Оярсабаль также показывает высокую результативность

Сам Микель Оярсабаль тоже действует результативно на турнире.

Испанский нападающий забил четыре гола в четырёх матчах и занимает пятое место в списке бомбардиров чемпионата мира.

Тем не менее, Оярсабаль признал лучшим нападающим одного из своих соперников — Лионелья Месси.