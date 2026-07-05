В США создана система накопления энергии со стальным маховиком, заменяющая литий

·3·Технологии
В США создана система накопления энергии со стальным маховиком, заменяющая литий

Американская компания Torus представила революционную новинку в области технологий накопления энергии — модульную систему со стальным маховиком, работающую без химических элементов. Это устройство предназначено для центров обработки данных с искусственным интеллектом (AI) и электросетей, и принципиально отличается от традиционных литий-ионных аккумуляторов. Новая технология сохраняет энергию не посредством химических реакций, а в кинетическом виде — за счёт вращения тяжёлого стального ротора. Об этом Ixbt.com сообщает .

Основой платформы является накопитель энергии, получивший название Nova Spin. Внутри устройства расположена герметичная вакуумная камера, в которой стальной маховик вращается на магнитных подшипниках практически без трения. Когда в сети появляется избыточная электроэнергия, система раскручивает ротор на высокой скорости, преобразуя электрическую энергию в кинетическое движение. При возникновении необходимости процесс осуществляется в обратном направлении.

Технологическое превосходство и долговечность

По данным ixbt.com, данная система способна выдавать до 20 раз больше мощности по сравнению с традиционными аккумуляторами. Что важнее всего, маховик запускается за доли секунды и способен компенсировать резкие скачки нагрузки. Полный цикл зарядки и отдачи энергии длится всего 12 минут, что является крайне важным показателем для высокодинамичных систем.

В отличие от литий-ионных батарей, разработка Torus не теряет своих характеристик с течением времени. По заявлению представителей компании, срок службы системы составляет 25 лет. В течение этого периода эффективность устройства практически не снижается, поскольку в нём отсутствуют подверженные деградации химические вещества. Это делает систему экономически весьма выгодной для крупных инфраструктурных проектов.

Решение для искусственного интеллекта и современной инфраструктуры

Новая разработка в первую очередь предназначена для современных AI-центров обработки данных, оснащённых мощными графическими процессорами, такими как NVIDIA GPU. В таких центрах энергопотребление может изменяться на десятки мегаватт за несколько секунд. Маховичная система работает при напряжении 800 В постоянного тока, что соответствует стандарту современных серверных стоек и снижает потери при преобразовании энергии.

Преимущества технологии Torus заключаются в следующем:

  • 25-летний срок эксплуатации;
  • Отсутствие вредных химических отходов для окружающей среды;
  • Способность мгновенно реагировать на высокомощные нагрузки;
  • Минимальные требования к техническому обслуживанию.
По мнению специалистов, подобные устройства могут применяться не только в центрах обработки данных, но и для стабилизации электросетей в целом. Это позволяет повысить надёжность энергоснабжения и сглаживать пиковые нагрузки без масштабной модернизации существующей инфраструктуры. Для таких регионов, как Узбекистан, где энергосистема находится в процессе модернизации, подобные стабилизирующие технологии в будущем также могут приобрести актуальное значение.

TorusЭнергияТехнологияИскусственный ИнтеллектИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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