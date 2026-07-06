«Челси» подписал долгосрочный контракт со своей воспитанницей Эгги Бивер-Джонс

Лондонский «Челси» клуб в составе женской команды решил продолжить сотрудничество с одной из своих самых талантливых и перспективных нападающих Эгги Бивер-Джонс. По информации пресс-службы клуба, с 22-летней футболисткой подписан новый шестилетний контракт, рассчитанный до 2030 года. Этот шаг рассматривается как символ высокого доверия клуба к воспитанникам своей академии и часть стратегических целей на будущее. Об этом сообщает Goal.com.

Эгги Бивер-Джонс выступает в системе «синих» с девяти лет. Она прошла сложный и успешный путь от молодежного состава до статуса неотъемлемой части основной команды. Новое соглашение свидетельствует о росте её авторитета не только в клубе, но и в женском футболе Англии в целом. На данный момент нападающая провела за лондонский клуб 97 матчей, в которых забила 32 гола.

От мечты в академии до звезды основного состава

Сама футболистка не скрывала своего волнения после церемонии подписания контракта. ««Челси» был моим любимым клубом с детства. Это значит очень много для меня и моей семьи. Сегодня для меня день гордости, и я очень рада продолжить свой путь именно в этой синей форме, создавая новые воспоминания», — отметила Эгги Бивер-Джонс.

В переходе Бивер-Джонс на профессиональный уровень неоценимую роль сыграла бывший тренер Эмма Хейз. По признанию футболистки, именно Хейз предоставила ей первый шанс в большом футболе и поверила в её талант. Это доверие принесло свои плоды: Эгги сыграла важную роль в том, что в сезоне 2024-25 «Челси» оформил внутренний «требл», выиграв три главных трофея.

Список достижений нападающей весьма внушителен для её возраста. Она дважды становилась чемпионкой Суперлиги Англии, а также дважды выигрывала Кубок Англии и Кубок Лиги. Её эффективность и скорость на поле сделали её одной из самых опасных нападающих Европы.

Успехи на международной арене

Яркая игра Эгги Бивер-Джонс в клубе не осталась незамеченной главным тренером сборной Англии Сариной Вигман. Она успела проявить себя и в составе «Львиц». В частности, её хет-трик, оформленный всего за 30 минут в матче против Португалии на стадионе «Уэмбли», вызвал большой резонанс среди футбольных болельщиков.

Кроме того, она поднялась на пьедестал победителей женского чемпионата Европы 2025 года. Важный гол в ворота сборной Уэльса в ходе турнира еще больше укрепил её позиции на международном уровне. Руководство «Челси» стремится сохранить такого талантливого игрока на долгий срок, чтобы продолжать доминировать в женском футболе в ближайшие годы.

Такая трансферная политика демонстрирует решимость лондонского клуба не только собирать звездные составы, но и сохранять местные кадры, оставаясь верным своим традициям. Контракт Бивер-Джонс до 2030 года признан одним из самых долгосрочных соглашений в современном женском футболе.