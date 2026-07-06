ЧМ-2026. Португалия — Испания: стали известны ориентировочные составы...

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ЧМ-2026. Португалия — Испания: стали известны ориентировочные составы...

В одном из самых ожидаемых матчей 1/8 финала ЧМ-2026 встретятся национальные сборные Португалии и Испании.

Иберийское дерби начнется в 00:00 по ташкентскому времени. Перед решающей встречей стали известны ориентировочные стартовые составы команд.

Роналду возглавит атаку Португалии

Ожидается, что в линии атаки сборная Португалии сделает ставку на Криштиану Роналду. На флангах ему будут помогать Рафаэл Леау и Педру Нету.

В центре поля могут сыграть Бруну Фернандеш, Витинья и Жоау Невеш. На флангах обороны ключевое значение будет иметь скорость Жоау Канселу и Нуну Мендеша.

Ориентировочный состав Португалии:

Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Нуну Мендеш, Невеш, Витинья, Фернандеш, Нету, Леау, Роналду.

Ямаль и Оярсабаль — главная надежда Испании

Ожидается, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте доверит место в атаке Ламину Ямалю, Микелю Оярсабалю и Алексу Баэне.

В центре поля Родри, Педри и Дани Ольмо будут отвечать за контроль мяча и организацию атак.

Ориентировочный состав Испании:

Симон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Порро, Родри, Педри, Ольмо, Баэна, Ямаль, Оярсабаль.

Роналду против Ямаля

В этом матче внимание болельщиков будет приковано к звездам двух поколений. С одной стороны — Криштиану Роналду, проводящий свой последний чемпионат мира, с другой — молодой лидер сборной Испании Ламин Ямаль.

Португалия сделает ставку на опыт и быстрые контратаки, а Испания — на контроль мяча и преимущество в центре поля.

ЧМ-2026. 1/8 финала

Португалия — Испания

Время начала: 00:00 по ташкентскому времени.

Проигравшая команда покинет мундиаль. Короче говоря, это не просто игра — это дерби соседей, путевка в четвертьфинал и столкновение двух футбольных поколений.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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