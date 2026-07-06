Суперкомпьютер Opta: кто победит в матче Испания — Португалия?
Суперкомпьютер Opta рассчитал шансы сторон на победу перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Португалии.
Согласно результатам анализа, Испания имеет явное преимущество по вероятности победы в основное время. Показатель Португалии оценивается почти в два раза ниже.
Вероятность победы Испании — 48,6 процента
По данным Opta Аналйст, вероятность победы сборной Испании в основное время матча составляет 48,6 процента.
Этот показатель делает испанцев главными фаворитами встречи.
Португалии дали 25,6 процента шансов
Вероятность победы национальной сборной Португалии в течение 90 минут оценивается в 25,6 процента.
Тем не менее, команда во главе с Криштиану Роналду способна изменить любой прогноз в больших матчах.
Вероятность дополнительного времени также высока
Вероятность того, что основное время матча завершится вничью и игра перейдет в дополнительное время или серию пенальти, составляет 25,8 процента.
Расчеты Opta выглядят следующим образом:
Победа Испании — 48,6 процента;
Победа Португалии — 25,6 процента;
Ничья и дополнительное время — 25,8 процента.
Иберийское дерби начнется в 00:00
Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между Португалией и Испанией начнется в 00:00 по ташкентскому времени.
Цифры указывают на Испанию как на фаворита, однако в плей-офф один момент может перевернуть весь сценарий игры.
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