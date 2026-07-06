Суперкомпьютер Opta: кто победит в матче Испания — Португалия?

·440·Спорт
Суперкомпьютер Opta: кто победит в матче Испания — Португалия?

Суперкомпьютер Opta рассчитал шансы сторон на победу перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Португалии.

Согласно результатам анализа, Испания имеет явное преимущество по вероятности победы в основное время. Показатель Португалии оценивается почти в два раза ниже.

Вероятность победы Испании — 48,6 процента

По данным Opta Аналйст, вероятность победы сборной Испании в основное время матча составляет 48,6 процента.

Этот показатель делает испанцев главными фаворитами встречи.

Португалии дали 25,6 процента шансов

Вероятность победы национальной сборной Португалии в течение 90 минут оценивается в 25,6 процента.

Тем не менее, команда во главе с Криштиану Роналду способна изменить любой прогноз в больших матчах.

Вероятность дополнительного времени также высока

Вероятность того, что основное время матча завершится вничью и игра перейдет в дополнительное время или серию пенальти, составляет 25,8 процента.

Расчеты Opta выглядят следующим образом:

  • Победа Испании — 48,6 процента;

  • Победа Португалии — 25,6 процента;

  • Ничья и дополнительное время — 25,8 процента.

Иберийское дерби начнется в 00:00

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между Португалией и Испанией начнется в 00:00 по ташкентскому времени.

Цифры указывают на Испанию как на фаворита, однако в плей-офф один момент может перевернуть весь сценарий игры.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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