Джамал Мусиала перенес операцию: когда лидер «Баварии» вернется в строй?

·37·Спорт
Джамал Мусиала перенес операцию: когда лидер «Баварии» вернется в строй?

Звезда мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала перенес очередную хирургическую операцию. Процедура, проведенная после завершившегося в Северной Америке чемпионата мира, оценивается как важный шаг на пути к полному восстановлению здоровья футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно официальному заявлению пресс-службы клуба, данная операция не является следствием неожиданной травмы, а представляет собой плановое медицинское вмешательство. Врачи «Баварии» сочли этот шаг необходимым для завершения процесса восстановления атакующего полузащитника после тяжелой травмы, полученной в прошлом году.

План восстановления и сроки

Как сообщает издание Goal.com, 23-летний футболист теперь начнет тренировки по специально разработанной программе реабилитации. Проведение операции именно во время летнего перерыва позволит Мусиале не пропустить важную часть сезона 2026/27.

Руководство мюнхенцев выражает уверенность в том, что футболист примет участие в предсезонных сборах. В клубе подчеркивают, что благодаря четко составленному плану Джамал успеет набрать оптимальную физическую форму к первым матчам нового чемпионата. Ожидается, что это даст «Баварии» большое преимущество на старте сезона.

Последствия старой травмы

Напомним, что Джамал Мусиала летом 2025 года в четвертьфинале клубного чемпионата мира столкнулся с вратарем «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммой. Тогда немецкий талант получил серьезнейшие повреждения: перелом берцовой кости и вывих лодыжки.

После того инцидента футболист надолго выбыл из строя и пропустил большую часть сезона 2025/26. Даже в марте текущего года его возвращение на поле немного затянулось из-за болей в сухожилиях. Нынешняя процедура направлена на окончательное устранение последствий той травмы.

В настоящее время футболист находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается положительно. Главное для болельщиков «Баварии» — чтобы основной плеймейкер команды вернулся в строй полностью здоровым к началу нового сезона.

БаварияДжамал МусиалаФутболТравмаГермания
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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