Испания отправила Роналду домой

·1·Спорт
Испания отправила Роналду домой

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду уступила Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала чемпионата мира и завершила свое участие в турнире. Судьбу встречи решил гол Микеля Мерино на 90+1-й минуте.

Роналду начал матч в стартовом составе и провел на поле 90 минут. Он нанес 3 удара по воротам соперника. Из них 2 пришлись в створ, еще один прошел мимо ворот.

Португальский нападающий трижды коснулся мяча в штрафной площади соперника. Его показатель ожидаемых голов (xG) составил 0,28, а качество ударов в створ — 0,87. Однако Роналду не смог реализовать свои моменты.

В передачах он был точен в 10 из 12 попыток. Из 5 пасов в финальной трети поля 4 дошли до адресата. Также Роналду отдал одну ключевую передачу.

В единоборствах он вышел победителем в двух из трех случаев. Роналду один раз вынес мяч из опасной зоны и один раз совершил перехват. Его оценка за матч составила 6,4 балла.

Португалия удерживала счет до последних минут, но не смогла ответить на поздний гол Мерино. В результате Роналду и его команда попрощались с турниром.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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