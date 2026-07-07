Женщина, поверившая лже-«Серкану Болату», лишилась 460 миллионов сумов

·0·Мир
Женщина, поверившая лже-«Серкану Болату», лишилась 460 миллионов сумов

Жительница российского Краснодара стала жертвой мошенника, который выдавал себя за известного турецкого актера Керема Бюрсина. Преступник, втеревшийся в доверие с помощью фото и видео, созданных с использованием искусственного интеллекта, выманил у нее более 3 миллионов рублей, что составляет около 460 миллионов сумов.

По имеющимся данным, инцидент произошел в 2024 году. Гражданин Нигерии познакомился с женщиной через мессенджер и представился популярным актером Керемом Бюрсином, известным по сериалу «Постучись в мою дверь» (Sen çal kapımı). Используя технологии искусственного интеллекта, он отправлял ей сгенерированные изображения и видео, благодаря чему смог завоевать доверие женщины.

После некоторого времени переписки мошенник начал придумывать различные предлоги. Он просил женщину переводить деньги несколько раз, ссылаясь на вопросы безопасности, необходимость сохранения конфиденциальности, оформление миграционных документов и покрытие расходов, связанных с поездкой в Россию.

В результате потерпевшая перевела мошеннику в общей сложности более 3 миллионов рублей. Позже, осознав, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.

В ходе расследования было установлено, что мошенничество совершил гражданин Нигерии. Суд признал его виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

Специалисты призывают не доверять неизвестным аккаунтам, пишущим от имени знаменитостей, ставить под сомнение любые просьбы о переводе денег и проявлять повышенную бдительность в то время, когда количество фото и видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, постоянно растет.

Керем БюрсинКраснодарРоссияСеркан Болат
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