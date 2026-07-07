Последний аккорд для Криштиану Роналду: Португалия прощается с ЧМ-2026

История чемпионатов мира для живой легенды футбола Криштиану Роналду завершилась неожиданным и болезненным финалом. В рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года в пиренейском дерби сборная Португалии уступила Испании со счетом 0:1 и покинула турнир. Этот матч, прошедший в Далласе, вошел в историю не только как поражение команды, но и как окончание целой эпохи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Первый тайм начался с осторожных, но опасных атак обеих команд. По данным Goal.com, в дебюте встречи Жоау Канселу и Микель Оярсабаль не смогли реализовать выгодные моменты. Криштиану Роналду пытался проявить свою привычную активность, однако голкипер сборной Испании Унаи Симон успешно отражал его удары. Вратарь португальцев Диогу Кошта также спас свою команду от неминуемого гола в первом тайме, справившись с серией ударов Ламина Ямаля и Алекса Баэны.

Перед перерывом Португалия была очень близка к тому, чтобы открыть счет. Мощный удар Нуну Мендеша задел защитника соперника и прошел над перекладиной. Комбинации с участием Жоау Феликса и Криштиану Роналду также не смогли пробить оборонительные редуты Испании. Команды ушли на перерыв при нулевой ничьей.

Решающий удар и последние минуты

Второй тайм прошел в более скучном и осторожном ключе. Обе команды избегали риска, сосредоточившись на обороне. Неточные удары Бруну Фернандеша и штрафной удар Ламина Ямаля не создали серьезных проблем для вратарей. Однако последние минуты матча стали для Португалии настоящей трагедией.

В компенсированное время вышедший на замену Микель Мерино после тонкой передачи Феррана Торреса точно поразил ворота Диогу Кошты. Этот гол разрушил все надежды сборной Португалии. Перед самым финальным свистком Бернарду Силва мог сравнять счет, но его удар головой пришелся в верхнюю часть сетки ворот.

Это поражение стало последним выступлением на чемпионатах мира для 41-летнего Криштиану Роналду. Нападающий, установивший множество рекордов за свою карьеру, был вынужден завершить свой последний мундиаль без медалей и голов. Для Португалии этот результат оценивается как крупная неудача, так как по составу команда считалась одним из фаворитов турнира.

Испания же после этой победы завоевала путевку в четвертьфинал. Подопечные Луиса де ла Фуэнте благодаря дисциплинированной игре и воле к победе на последних минутах выбили соседей из соревнований. Теперь в португальском футболе ожидается начало новой эры, так как многие лидеры команды, включая Роналду, могут принять решение о завершении международной карьеры.