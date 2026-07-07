Лотар Маттеус жестко раскритиковал Неймара: бразильская звезда поставила личные интересы выше командных

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус не скрывал своего удовлетворения тем, что сборная Бразилии покинула чемпионат мира. Он подверг резкой критике лидера команды Неймара и его поведение на поле, обвинив нападающего в эгоизме. В своей колонке для Sky Германй Маттеус проанализировал поражение Бразилии от Норвегии в 1/8 финала. Об этом сообщает Goal.com. сообщает портал.

По мнению Маттеуса, вылет сборной Бразилии с турнира был справедливым. «Я рад, что Бразилия проиграла. Я больше не могу терпеть эти бесконечные жалобы и чрезмерную жестикуляцию», — пишет бывший немецкий футболист. Он особо отметил эпизод с пенальти, который Неймар исполнял в конце матча.

Личные интересы важнее успеха команды?

В последние минуты матча, когда Бразилия уступала со счетом 1:2, судья назначил пенальти в ворота Норвегии. Неймар долго спорил с вратарем как до, так и после удара. Маттеус подчеркнул, что вместо того, чтобы сэкономить время и быстрее возобновить игру, Неймар поставил свое «я» на первое место.

«Вместо того чтобы быстрее пробить пенальти, Неймар начал конфликтовать с голкипером. Это поведение показывает, что он ставит свое эго выше успеха команды», — добавил Маттеус. По его словам, такое отношение негативно повлияло на моральный дух всей команды и стало одной из главных причин поражения.

При этом немецкая легенда сравнил Бразилию со сборной Франции. По его мнению, такие звезды в составе французов, как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, уже поняли, что командная сплоченность — залог успеха. Маттеус особо отметил, что Франция одержала победу над Парагваем именно благодаря единству.

Сборная Норвегии благодаря этой победе впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Героем матча стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль. Также вратарь Эрьян Нюланд, который в настоящее время находится без клуба, совершил ряд сложных сейвов и спас свою команду от голов.

Для Бразилии это поражение стало очередным провалом. Ожидается, что критика вокруг Неймара будет продолжаться еще долго. После выступления Маттеуса споры в спортивном сообществе об игровом стиле и дисциплине «Селесао» разгорелись с новой силой.