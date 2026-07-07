Испания обыграла Португалию на последних минутах

В 1/8 финала чемпионата мира Испания обыграла Португалию со счетом 1:0. Единственный гол в матче, прошедшем на стадионе «Даллас» в Арлингтоне, забил Микель Мерино на 90+1-й минуте. Долгое время командам не удавалось открыть счет, но в концовке встречи Испания усилила давление и добилась решающего результата.

На протяжении матча Испания больше контролировала мяч и выглядела активнее в атаке. Команда нанесла 15 ударов по воротам Португалии, 6 из которых пришлись в створ. Португалия нанесла 9 ударов, 3 из которых были направлены в створ ворот.

Испания также имела преимущество по владению мячом. Команда Луиса де ла Фуэнте контролировала мяч 56 процентов игрового времени, у Португалии этот показатель составил 44 процента.

Испанские футболисты выполнили 522 передачи с точностью 91 процент. Португалия сделала 434 передачи, 85 процентов из которых дошли до адресатов.

В матче Португалия совершила 9 фолов, Испания — 13. Футболисты Португалии получили 2 желтые карточки, у Испании был предупрежден один игрок. Красных карточек зафиксировано не было.

По угловым ударам Испания превзошла соперника со счетом 7:3. Количество офсайдов составило 2 у Португалии и 1 у Испании.

Таким образом, гол Микеля Мерино в добавленное время вывел Испанию в следующий этап, а Португалия завершила свое участие в турнире.