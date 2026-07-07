Испания обыграла Португалию на последних минутах

·0·Спорт
Испания обыграла Португалию на последних минутах

В 1/8 финала чемпионата мира Испания обыграла Португалию со счетом 1:0. Единственный гол в матче, прошедшем на стадионе «Даллас» в Арлингтоне, забил Микель Мерино на 90+1-й минуте. Долгое время командам не удавалось открыть счет, но в концовке встречи Испания усилила давление и добилась решающего результата.

На протяжении матча Испания больше контролировала мяч и выглядела активнее в атаке. Команда нанесла 15 ударов по воротам Португалии, 6 из которых пришлись в створ. Португалия нанесла 9 ударов, 3 из которых были направлены в створ ворот.

Испания также имела преимущество по владению мячом. Команда Луиса де ла Фуэнте контролировала мяч 56 процентов игрового времени, у Португалии этот показатель составил 44 процента.

Испанские футболисты выполнили 522 передачи с точностью 91 процент. Португалия сделала 434 передачи, 85 процентов из которых дошли до адресатов.

В матче Португалия совершила 9 фолов, Испания — 13. Футболисты Португалии получили 2 желтые карточки, у Испании был предупрежден один игрок. Красных карточек зафиксировано не было.

По угловым ударам Испания превзошла соперника со счетом 7:3. Количество офсайдов составило 2 у Португалии и 1 у Испании.

Таким образом, гол Микеля Мерино в добавленное время вывел Испанию в следующий этап, а Португалия завершила свое участие в турнире.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Челси готов расстаться с Алехандро Гарначо: лондонцы установили трансферную стоимостьЧелси готов расстаться с Алехандро Гарначо: лондонцы установили трансферную стоимостьСегодня, 00:57Килиан Мбаппе столкнулся с расизмом: Федерация футбола Франции обратилась в судКилиан Мбаппе столкнулся с расизмом: Федерация футбола Франции обратилась в судСегодня, 00:52Вирджил ван Дейк может покинуть Ливерпуль: Милан — главный претендент на защитникаВирджил ван Дейк может покинуть Ливерпуль: Милан — главный претендент на защитникаСегодня, 00:12Беллетти: Неймар лишь продолжил стиль, изобретенный РоналдиньоБеллетти: Неймар лишь продолжил стиль, изобретенный РоналдиньоВчера, 23:57Португалия — Испания: объявлены стартовые составыПортугалия — Испания: объявлены стартовые составыВчера, 23:57Следите за матчем Португалия — Испания вместе с нами в прямом эфиреСледите за матчем Португалия — Испания вместе с нами в прямом эфиреВчера, 22:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану