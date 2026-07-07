Следите за матчем США – Бельгия вместе с нами

·79·Спорт
Следите за матчем США – Бельгия вместе с нами

В 1/8 финала чемпионата мира сборные США и Бельгии выйдут на поле друг против друга. Эта встреча будет транслироваться в формате текстового онлайна на сайте Zamin.уз.

Игра начнется в 05:00 в Сиэтле. В ходе трансляции будет оперативно предоставляться информация о каждом голе, опасном моменте, ударе, заменах игроков и решениях судьи.

Перед матчем шансы сторон оцениваются как примерно равные. Вероятность победы США оценивается в 38 процентов, Бельгии — в 34 процента. На ничейный результат приходится 28 процентов.

Футбольные болельщики могут следить за всеми важными событиями матча в прямом эфире через Zamin.уз.

СШАБельгияПрямая трансляция1/8 финалаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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