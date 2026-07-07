«Насаф» обыграл сборную Узбекистана U23

Олимпийская сборная Узбекистана U23 провела контрольный матч против «Насафа». В бескомпромиссной борьбе подопечные Рузикула Бердыева одержали минимальную победу — 1:0.

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в первом тайме Бобуром Абдухоликовым.

Единственный гол был забит на 31-й минуте

«Насаф» открыл счет на 31-й минуте матча. Нападающий каршинцев Бобур Абдухоликов успешно воспользовался созданным моментом и стал автором победного гола.

В оставшееся время представители Узбекистана U23 пытались сравнять счет, но оборона «Насафа» удержала результат.

Результат контрольного матча

Узбекистан U23 — «Насаф» 0:1

Гол: Бобур Абдухоликов, 31-я минута.

Основной состав Узбекистана U23

Максим Муркаев, Дилшод Муртазоев, Гиёсжон Ризакулов, Кувонч Хушвактов, Саидхон Хамидов, Рузибой Файзуллаев, Оллоберган Каримов, Равшан Хайруллаев, Саидумархон Саидноруллаев, Нурлан Ибраимов, Амирбек Саидов.

Вышедшие на замену

Кудратов, Рахимов, Абдуллаев, Турсунмухаммадов, Ахмаджонов, Абдунабиев, Хошимов, Анваров, Шодибоев и Раимкулов.

Контрольный поединок послужил для тренерских штабов важным испытанием для оценки физического состояния и игровых возможностей футболистов. «Насаф» же сумел вырвать победу благодаря одному забитому мячу.