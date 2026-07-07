Португалия – Испания: оценки футболистов
После победы Испании над Португалией портал Флашскоре выставил оценки участникам матча. Лучший показатель на поле был зафиксирован у Родри. Испанский полузащитник получил самую высокую оценку в матче — 8,3 балла.
Следом за Родри Ламин Ямаль набрал 7,7 балла. Унаи Симон получил 7,5, Дани Ольмо — 7,4, а Педро Порро — 7,1 балла. Ферран Торрес, несмотря на выход на замену, был оценен в 7,3 балла.
Полные оценки сборной Испании:
• Унаи Симон — 7,5
• Педро Порро — 7,1
• Пау Кубарси — 6,3
• Эмерик Ляпорт — 6,4
• Марк Кукурелья — 6,5
• Родри — 8,3
• Алекс Баэна — 6,7
• Педри — 6,6
• Ламин Ямаль — 7,7
• Дани Ольмо — 7,4
• Микель Оярсабаль — 6,4
• Ферран Торрес — 7,3
Микель Мерино, решивший исход игры, вышел на поле на 85-й минуте. Он забил гол на 90+1-й минуте и вывел Испанию в следующий этап.
В составе Португалии лучший результат показал вратарь Диогу Кошта. Он получил 7,1 балла. Центральные защитники Ренату Вейга и Рубен Диаш получили по 6,8 балла.
Капитан команды Криштиану Роналду получил 6,4 балла. Аналогичная оценка была выставлена Жоау Феликсу и Жоау Канселу. Бруну Фернандеш получил 6,7 балла.
Оценки футболистов Португалии:
• Диогу Кошта — 7,1
• Нуну Мендеш — 6,6
• Ренату Вейга — 6,8
• Рубен Диаш — 6,8
• Жоау Канселу — 6,4
• Жоау Невеш — 6,5
• Витинья — 5,6
• Педру Нету — 5,7
• Бруну Фернандеш — 6,7
• Жоау Феликс — 6,4
• Криштиану Роналду — 6,4
• Нелсон Семеду — 6,0
• Рафаэл Леау — 6,7
• Диогу Далот — 6,4
Самый низкий балл в составе Португалии получил Витинья. Ему поставили 5,6 балла, а оценка Педру Нету составила 5,7.
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