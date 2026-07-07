NVIDIA GeForce RTX 4080М: Десктопная версия мобильной видеокарты показала неожиданные результаты

На рынке компьютерных технологий набирает обороты тенденция гибридных решений — преобразования чипов, предназначенных для ноутбуков, в стационарные видеоадаптеры. Последние тесты, проведенные китайскими блогерами, показали, что десктопная видеокарта на базе мобильного графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4080М демонстрирует удивительную производительность по отношению к своей цене. Это устройство привлекает внимание не только доступностью, но и энергоэффективностью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

Протестированная модель GeForce RTX 4080М — это, по сути, чип RTX 4080 Лаптоп, предназначенный для ноутбуков, установленный на стационарную плату с собственной системой охлаждения. Интересно, что, несмотря на то, что карта уже давно присутствует на рынке, она оставалась вне поля зрения крупных технологических изданий. По данным Иксбт.ком, протестированный образец был приобретен всего за 300 долларов США, хотя сейчас его рыночная цена оценивается примерно в 400 долларов.

С технической точки зрения мобильный чип RTX 4080 по своей архитектуре и мощности очень близок к десктопной модели RTX 4070 Ти. Это свидетельствует о том, что данная гибридная карта обладает достаточной мощностью для современных игр среднего и высокого сегментов. Цена в 400 долларов является весьма конкурентоспособным показателем для такой производительности.

Энергопотребление и показатели эффективности

Самым удивительным моментом в процессе тестирования стало энергопотребление видеокарты. Выяснилось, что в играх GeForce RTX 4080М потребляла всего 100 В. Известно, что обычно мобильные чипы RTX 4080 требуют гораздо больше энергии, однако в данном случае это объясняется специальным БИОС, установленным на устройстве. Несмотря на низкое энергопотребление, карта смогла на равных конкурировать со своими основными соперниками.

Игровые тесты показали, что GeForce RTX 4080М работает практически на одном уровне с популярной на китайском рынке Radeon RX 9070 ГРЭ. В некоторых играх продукт NVIDIA лидирует, в других — карта AMD немного вырывается вперед. Стоит отметить, что RX 9070 ГРЭ в среднем обеспечивает мощность между моделями RTX 4070 и RTX 5070, что подтверждает высокий потенциал гибридной карты.

Появление таких видеокарт — отличная новость для геймеров, желающих сэкономить бюджет, так как полноразмерные десктопные карты RTX 4070 Ти стоят значительно дороже. Данный вариант с использованием мобильного чипа позволяет пользователю получить высокую частоту кадров (FPS) и стабильную графику за меньшие деньги.

В заключение можно сказать, что десктопные решения на базе GeForce RTX 4080М предлагают лучшее соотношение «цена-производительность» в своем сегменте. Хотя подобные продукты собираются не официальными брендами, а сторонними производителями, они, несомненно, станут выбором многих пользователей благодаря своей компактности и экономичности.