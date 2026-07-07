Гиганты Премьер-лиги вступили в борьбу за звезду ПСЖ Брэдли Барколя

В разгар трансферного окна на европейском футбольном рынке два гранда Английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Арсенал» — начали серьезную борьбу за нападающего «Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколя. Талантливый французский футболист благодаря своему техническому мастерству и скорости привлекает внимание специалистов не только в Лиге 1, но и на континентальном уровне. Хотя «ПСЖ» известен тем, что нелегко отпускает своих звезд, финансовая мощь английских клубов и интерес игрока к новым вызовам повышают вероятность трансфера. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известный инсайдер Фабрицио Романо на своем ЁуТубе-канале сообщил, что 21-летний нападающий в настоящее время стал главной трансферной целью для одного из английских клубов. Несмотря на то, что руководство «ПСЖ» хочет сохранить молодых талантов в команде, говорят, что ситуация в Париже может измениться. Это открывает путь для топ-клубов Премьер-лиги сделать крупное предложение.

Планы «Арсенала» и «Ливерпуля»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета намерен усилить атакующую линию команды, в частности фланги. Кандидатура Барколя рассматривается для создания достойной конкуренции таким футболистам, как Букайо Сака и Габриэль Мартинелли. Однако для «канониров» французский футболист пока остается запасным вариантом. Если лондонский клуб не сможет осуществить трансфер своей главной цели Моргана Роджерса, он переключит все внимание на Барколя.

«Ливерпуль» также активно участвует в этой гонке. Команда планирует омолодить состав и повысить результативность под руководством нового тренера. Способность Барколя обыгрывать защитников в дуэлях один на один очень подходит стилю игры «мерсисайдцев», основанному на высокой интенсивности. Скауты «Ливерпуля» давно следят за прогрессом Барколя.

Брэдли Барколя смог проявить себя в составе парижского клуба в прошлом сезоне и получил вызов в сборную Франции. Его универсальность, то есть способность играть на обоих флангах атаки и в центре, делает его еще более привлекательным для топ-клубов. Ожидается, что «ПСЖ» потребует за футболиста не менее 70-80 миллионов евро.

Последствия трансфера и конкуренция

Если этот трансфер состоится, он может оказать существенное влияние на баланс сил в Премьер-лиге. Для «Ливерпуля» это важный шаг на фоне неопределенности относительно будущего Мохаммеда Салаха, а для «Арсенала» — обеспечение глубины состава в чемпионской гонке. Оба клуба продолжают стратегию инвестирования в молодых и перспективных футболистов.

Хотя официальных предложений пока не поступало, переговоры за кулисами идут полным ходом. Ожидается, что в ближайшие недели появится более точная информация о будущем Барколя. Не исключено, что «ПСЖ», в свою очередь, предложит футболисту новый контракт, чтобы удержать его.