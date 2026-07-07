Микель Мерино вывел Испанию в четвертьфинал: Криштиану Роналду и Португалия повержены

·79·Спорт
Микель Мерино вывел Испанию в четвертьфинал: Криштиану Роналду и Португалия повержены

В центральном матче 1/8 финала Чемпионата мира сборная Испании минимально обыграла Португалию со счетом 1:0 и продолжила борьбу на турнире. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый вышедшим на замену полузащитником «Арсенала» Микелем Мерино. Эта победа не только вывела «Красную фурию» в следующий раунд, но и может стать последним матчем на Чемпионатах мира для легендарного Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com .

Игра, как и ожидалось, началась в осторожном ключе. Сборная Испании с первых минут стремилась взять контроль над мячом. У Микеля Оярсабаля был отличный шанс открыть счет, но его удар прошел рядом со штангой. Также молодой талант Ламин Ямаль в своем стиле сместился в центр и пробил, однако голкипер сборной Португалии Диогу Кошта продемонстрировал мастерство и отвел угрозу.

Оборонительная игра Португалии и блеклый вечер Роналду

Сборная Португалии сумела сдержать атакующий потенциал Испании за счет дисциплинированной обороны. В частности, Ламин Ямаль находился под плотной опекой защитников соперника, что негативно сказалось на креативности испанцев. В свою очередь, защитники Испании практически не оставляли свободного пространства линии атаки во главе с Криштиану Роналду. Согласно анализу Goal.com, Роналду на протяжении всей игры оставался отрезанным от острых моментов.

Второй тайм встречи прошел довольно скучно. Несмотря на большое преимущество Испании по владению мячом, им было трудно взломать плотную оборону Португалии. Луис де ла Фуэнте, стремясь изменить ход игры, на 85-й минуте выпустил на поле таких игроков, как Ферран Торрес и Микель Мерино. Это решение тренера кардинально изменило исход матча.

Решающий удар и фактор суперзапасного

На 91-й минуте встречи Микель Мерино точно замкнул передачу Феррана Торреса. Диогу Кошта в этой ситуации был бессилен, и Испания драматично вырвала победу. Мерино в последнее время становится настоящим «суперзапасным» для сборной, а его способность забивать в решающие моменты служит одним из главных козырей Испании.

Это поражение означает завершение турнира для Португалии. Очень вероятно, что для 39-летнего Криштиану Роналду это был последний Чемпионат мира в карьере. Его участие в крупных турнирах теперь может ограничиться только Чемпионатами Европы, но мечта о главном трофее мирового масштаба так и осталась нереализованной.

Хотя для Испании этот матч не стал самым эстетически привлекательным, с точки зрения результата он имеет огромное значение. Команда продемонстрировала стабильность в обороне и умение использовать свой шанс в нужный момент. Теперь они ждут своих соперников в четвертьфинале, а Микель Мерино еще больше укрепил свои претензии на место в основном составе.

ИспанияПортугалияМикель МериноКриштиану РоналдуЧемпионат Мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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