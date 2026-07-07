Звезда ПСЖ Ибрагим Мбайе попал в сферу интересов клубов Премьер-лиги

После того как молодой талант «Пари Сен-Жермен» Ибрагим Мбайе выразил желание покинуть Париж в летнее трансферное окно, ряд ведущих клубов Английской Премьер-лиги вступили в борьбу за его подписание. 18-летний вингер видит свое будущее не в звездном составе под руководством Луиса Энрике, а в другой команде, где он сможет получать регулярную игровую практику. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Мбайе привлек внимание скаутов со всего мира своей яркой игрой в составе сборной Сенегала на чемпионате мира 2026 года. Выйдя на замену в матче открытия против Франции и обойдя Тео Эрнандеса, он забил гол, который вписал его имя в историю. В тот момент 18-летний футболист стал самым молодым автором гола в истории Сенегала и самым молодым африканским игроком, забивавшим на чемпионатах мира.

Интерес английских клубов

По данным издания Фут Меркато, серьезный интерес к трансферу игрока проявляют «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Лондонцы считают, что скорость и агрессивный атакующий стиль Мбайе соответствуют требованиям Премьер-лиги. Однако на данный момент бирмингемская «Астон Вилла» действует в этом вопросе гораздо активнее.

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери стремится усилить свой состав молодыми и перспективными футболистами. Технические возможности и опыт игры на международной арене Мбайе могут стать отличным подспорьем для бирмингемцев. ПСЖ, в свою очередь, пытается удержать воспитанника своей академии, но сам игрок склоняется к уходу.

В настоящее время контракт Ибрагима Мбайе с парижским клубом рассчитан до июня 2028 года. Несмотря на это, высокая конкуренция в линии атаки ПСЖ и регулярная покупка новых звезд ограничивают шансы молодого футболиста на попадание в основной состав. После мундиаля в Северной Америке Мбайе доказал, что способен играть на высоком уровне, и больше не хочет оставаться на скамейке запасных.

По имеющимся данным, близкие футболиста предпочитают, чтобы он остался в Париже для дальнейшего развития, однако сам Мбайе готов к новым вызовам. Ожидается, что для руководства ПСЖ это трансферное окно будет сложным, так как они рискуют потерять одного из своих самых талантливых «тити» (воспитанников академии). Издание Goal.com также подтверждает, что вероятность перехода игрока в Премьер-лигу высока.