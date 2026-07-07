СК Хйникс выходит на фондовый рынок США на фоне бума искусственного интеллекта

·31·Технологии
СК Хйникс выходит на фондовый рынок США на фоне бума искусственного интеллекта

Южнокорейский гигант по производству полупроводников СК Хйникс планирует разместить свои акции на фондовой бирже США. На фоне растущего мирового спроса на технологии искусственного интеллекта (AI) компания стремится за счет этого шага значительно увеличить свою капитализацию. Данное решение было принято на фоне масштабных изменений в технологическом мире и беспрецедентной потребности в чипах памяти. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно сообщению Bloomberg, в понедельник СК Хйникс заявила о намерении продать около 17,8 миллиона своих акций в США через IPO. Если торги пройдут успешно, ожидается, что компания привлечет около 28 миллиардов долларов. Инвесторы смогут владеть акциями СК Хйникс через американские депозитарные расписки (АДР), не торгуя напрямую на зарубежной бирже. Каждая АДР будет эквивалентна одной десятой части обычной акции.

Искусственный интеллект и эпоха «РАМагеддон»

В настоящее время на мировом рынке спрос на память с высокой пропускной способностью (ХБМ), DRAM и НАНД-чипы, необходимые для запуска систем искусственного интеллекта, значительно превышает предложение. Эксперты называют эту ситуацию «РАМагеддон». Поскольку технологические гиганты, такие как Amazon, Microsoft, Google и Oracle, расширяют свои АИ-центры обработки данных, возник дефицит чипов памяти.

Этот дефицит ощущается не только на промышленном уровне, но и обычными потребителями. Например, руководство Apple заявило, что из-за нехватки чипов вынуждено повышать цены на компьютеры Мак и планшеты iPad. СК Хйникс же стремится заполнить этот пробел и укрепить свою долю на рынке.

Финансовые показатели и рискованные инвестиции

Текущий год для СК Хйникс выдался крайне удачным. Доход компании в первом квартале вырос почти на 200 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стоимость акций с начала года увеличилась на 260 процентов. Для сравнения, акции ее ближайшего конкурента в США, компании Микрон, за последний год выросли на 700 процентов, а стоимость компании превысила 1 триллион долларов.

Южнокорейские технологические компании, в частности СК Хйникс и Samsung, пообещали инвестировать более 550 миллиардов долларов в расширение производственных мощностей. Однако это может быть очень рискованным шагом. Существует риск того, что к моменту завершения строительства новых заводов конъюнктура рынка изменится, и цены резко упадут из-за превышения предложения над спросом.

Тем не менее, аналитики Валл Стрит и инвесторы ищут новые компании, которые смогут добиться успеха, подобного NVIDIA. СК Хйникс рассматривается как один из таких перспективных кандидатов. Цена на акции компании будет установлена в четверг, а начало торгов на биржах США ожидается с пятницы.

SK HynixПолупроводникиИскусственный ИнтеллектIPOТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая эра киберпреступности: впервые ИИ-агент совершил самостоятельную атакуНовая эра киберпреступности: впервые ИИ-агент совершил самостоятельную атакуСегодня, 04:57NVIDIA GeForce RTX 4080М: Десктопная версия мобильной видеокарты показала неожиданные результатыNVIDIA GeForce RTX 4080М: Десктопная версия мобильной видеокарты показала неожиданные результатыСегодня, 01:53Гигабйте представила доступный игровой ноутбук Эагле ГЛ6ДжГигабйте представила доступный игровой ноутбук Эагле ГЛ6ДжСегодня, 01:22Квантовый компьютер IBM выполнил первые расчеты в области термоядерной энергетикиКвантовый компьютер IBM выполнил первые расчеты в области термоядерной энергетикиСегодня, 00:54Глава Vercel о будущем искусственного интеллекта: Агенты и вопросы безопасностиГлава Vercel о будущем искусственного интеллекта: Агенты и вопросы безопасностиСегодня, 00:54Кейчрон представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5Кейчрон представила мощную док-станцию с интерфейсом Тундерболт 5Сегодня, 00:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке