СК Хйникс выходит на фондовый рынок США на фоне бума искусственного интеллекта

Южнокорейский гигант по производству полупроводников СК Хйникс планирует разместить свои акции на фондовой бирже США. На фоне растущего мирового спроса на технологии искусственного интеллекта (AI) компания стремится за счет этого шага значительно увеличить свою капитализацию. Данное решение было принято на фоне масштабных изменений в технологическом мире и беспрецедентной потребности в чипах памяти. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно сообщению Bloomberg, в понедельник СК Хйникс заявила о намерении продать около 17,8 миллиона своих акций в США через IPO. Если торги пройдут успешно, ожидается, что компания привлечет около 28 миллиардов долларов. Инвесторы смогут владеть акциями СК Хйникс через американские депозитарные расписки (АДР), не торгуя напрямую на зарубежной бирже. Каждая АДР будет эквивалентна одной десятой части обычной акции.

Искусственный интеллект и эпоха «РАМагеддон»

В настоящее время на мировом рынке спрос на память с высокой пропускной способностью (ХБМ), DRAM и НАНД-чипы, необходимые для запуска систем искусственного интеллекта, значительно превышает предложение. Эксперты называют эту ситуацию «РАМагеддон». Поскольку технологические гиганты, такие как Amazon, Microsoft, Google и Oracle, расширяют свои АИ-центры обработки данных, возник дефицит чипов памяти.

Этот дефицит ощущается не только на промышленном уровне, но и обычными потребителями. Например, руководство Apple заявило, что из-за нехватки чипов вынуждено повышать цены на компьютеры Мак и планшеты iPad. СК Хйникс же стремится заполнить этот пробел и укрепить свою долю на рынке.

Финансовые показатели и рискованные инвестиции

Текущий год для СК Хйникс выдался крайне удачным. Доход компании в первом квартале вырос почти на 200 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стоимость акций с начала года увеличилась на 260 процентов. Для сравнения, акции ее ближайшего конкурента в США, компании Микрон, за последний год выросли на 700 процентов, а стоимость компании превысила 1 триллион долларов.

Южнокорейские технологические компании, в частности СК Хйникс и Samsung, пообещали инвестировать более 550 миллиардов долларов в расширение производственных мощностей. Однако это может быть очень рискованным шагом. Существует риск того, что к моменту завершения строительства новых заводов конъюнктура рынка изменится, и цены резко упадут из-за превышения предложения над спросом.

Тем не менее, аналитики Валл Стрит и инвесторы ищут новые компании, которые смогут добиться успеха, подобного NVIDIA. СК Хйникс рассматривается как один из таких перспективных кандидатов. Цена на акции компании будет установлена в четверг, а начало торгов на биржах США ожидается с пятницы.