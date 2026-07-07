Моуринью с нетерпением ждет начала работы с Джудом Беллингемом
Сообщается, что главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью является большим поклонником таланта полузащитника команды Джуда Беллингема.
Хотя португальский специалист еще не успел поработать с английским футболистом, он глубоко впечатлен его действиями на поле и потенциалом.
Моуринью высоко оценивает игру Беллингема
По имеющимся данным, Моуринью считает Беллингема одним из важнейших игроков «Реала».
Опытный тренер особо ценит его физическую подготовку, видение поля и активность в решающих моментах матчей.
Беллингем также с уважением относится к тренеру
Джуд Беллингем в одном из своих недавних интервью также не скрывал своего уважения к Жозе Моуринью.
Английский полузащитник охарактеризовал его как тренера, занимающего особое место в футболе, обладающего огромным опытом и сильным характером.
Руководство «Реала» ожидает больших результатов от сотрудничества
Согласно информации, распространенной журналистом Фабрицио Романо, руководство «Реала» с большим интересом ожидает начала сотрудничества Моуринью и Беллингема.
Управленцы клуба верят, что под руководством опытного специалиста английский футболист будет прогрессировать еще больше и добьется высоких результатов.
Моуринью вернулся в Мадрид спустя 13 лет
Джуд Беллингем присоединился к составу «Королевского клуба» в 2023 году.
Жозе Моуринью же вернулся в клуб в качестве главного тренера «Реал Мадрида» в июне текущего года после 13-летнего перерыва.
Теперь болельщики с нетерпением ждут, какой результат на поле даст сочетание жесткого стиля Моуринью и огромного потенциала Беллингема.
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