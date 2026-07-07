Моуринью с нетерпением ждет начала работы с Джудом Беллингемом

Сообщается, что главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью является большим поклонником таланта полузащитника команды Джуда Беллингема.

Хотя португальский специалист еще не успел поработать с английским футболистом, он глубоко впечатлен его действиями на поле и потенциалом.

Моуринью высоко оценивает игру Беллингема

По имеющимся данным, Моуринью считает Беллингема одним из важнейших игроков «Реала».

Опытный тренер особо ценит его физическую подготовку, видение поля и активность в решающих моментах матчей.

Беллингем также с уважением относится к тренеру

Джуд Беллингем в одном из своих недавних интервью также не скрывал своего уважения к Жозе Моуринью.

Английский полузащитник охарактеризовал его как тренера, занимающего особое место в футболе, обладающего огромным опытом и сильным характером.

Руководство «Реала» ожидает больших результатов от сотрудничества

Согласно информации, распространенной журналистом Фабрицио Романо, руководство «Реала» с большим интересом ожидает начала сотрудничества Моуринью и Беллингема.

Управленцы клуба верят, что под руководством опытного специалиста английский футболист будет прогрессировать еще больше и добьется высоких результатов.

Моуринью вернулся в Мадрид спустя 13 лет

Джуд Беллингем присоединился к составу «Королевского клуба» в 2023 году.

Жозе Моуринью же вернулся в клуб в качестве главного тренера «Реал Мадрида» в июне текущего года после 13-летнего перерыва.

Теперь болельщики с нетерпением ждут, какой результат на поле даст сочетание жесткого стиля Моуринью и огромного потенциала Беллингема.