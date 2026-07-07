Тюнинг Гентра, превративший капот в аквариум, вызвал ажиотаж в сети

В Узбекистане необычный тюнинг автомобиля Гентра вызвал большой интерес среди пользователей социальных сетей.

Владелец автомобиля установил на капот специальную конструкцию, покрытую бронированной пленкой. Внутрь была залита вода и запущены живые рыбки.

На видео можно увидеть, как рыбы плавают внутри прозрачного отсека на капоте. Это решение быстро распространилось в сети и вызвало неоднозначную реакцию среди автолюбителей.

Некоторые оценили такой тюнинг как оригинальную идею. Другие же обсуждают вес конструкции, безопасность во время движения и то, насколько созданные условия подходят для рыб.

Видео с необычным Гентра в настоящее время стало одним из самых обсуждаемых материалов на страницах, посвященных автомобильной тематике.