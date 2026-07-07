Герой ЧМ-2026 Возинья получает предложения из Бразилии

·0·Спорт
Герой ЧМ-2026 Возинья получает предложения из Бразилии

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья привлек внимание клубов после ярких выступлений на чемпионате мира.

Опытным голкипером интересуются несколько команд, выступающих в бразильской Серии B. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Возинья пока является свободным агентом

На данный момент вратарь имеет статус свободного агента и не подписывал контракт ни с одним клубом.

По этой причине заинтересованные команды могут заполучить футболиста без выплаты трансферной компенсации.

Чемпионат мира открыл для него новые двери

Возинья завоевал широкое признание болельщиков именно благодаря своей впечатляющей игре на мундиале.

Его надежные сейвы, опыт и хладнокровие в стрессовых ситуациях стали одной из главных сил Кабо-Верде на турнире.

Играл в ряде европейских клубов

За свою карьеру Возинья выступал в чемпионатах разных стран.

Он защищал цвета португальских «Шавиша» и «Жил Висенте», словацкого «Тренчина», кипрского АЕК Ларнака, молдавского «Зимбру», ангольского «Прогрессо», а также ряда команд Кабо-Верде.

92 матча за сборную

Опытный вратарь провел 92 матча в составе национальной сборной Кабо-Верде.

Теперь карьера Возиньи, который продолжает играть на высоком уровне даже в 40 лет, может продолжиться в Бразилии. Похоже, несколько ярких матчей на мундиале изменили его будущее и на клубном уровне.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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