В Алмазарском районе на некоторых участках временно отключат электричество

·2·Узбекистан
В Алмазарском районе на некоторых участках временно отключат электричество

Сегодня, 7 июля, в некоторых районах Алмазарского района города Ташкента будет временно приостановлено электроснабжение.

Причиной станут плановые капитальные ремонтные работы на подстанции «ДОК» напряжением 110/6 кВ.

Подача электроэнергии будет ограничена с 14:00 до 17:00 на следующих участках:

• улица Чукурсой
• улица Норазтепа
• улица Корасарой
• улица Джами
• улица Уста Ширин
• улица Широк
• улица Узумбог
• улица Келес йули
• улица Охунбабаева
• улица М. Саъдиевой
• махалля «Иброхим Ота»
• махалля «Гульзар»
• махалля «Ахил», городок врачей

Ремонтные работы проводятся в рамках программы по обновлению электрических сетей и повышению стабильности энергоснабжения. Если работы будут завершены раньше установленного времени, подача электроэнергии может быть возобновлена досрочно.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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