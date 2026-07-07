В Алмазарском районе на некоторых участках временно отключат электричество
Сегодня, 7 июля, в некоторых районах Алмазарского района города Ташкента будет временно приостановлено электроснабжение.
Причиной станут плановые капитальные ремонтные работы на подстанции «ДОК» напряжением 110/6 кВ.
Подача электроэнергии будет ограничена с 14:00 до 17:00 на следующих участках:
• улица Чукурсой
• улица Норазтепа
• улица Корасарой
• улица Джами
• улица Уста Ширин
• улица Широк
• улица Узумбог
• улица Келес йули
• улица Охунбабаева
• улица М. Саъдиевой
• махалля «Иброхим Ота»
• махалля «Гульзар»
• махалля «Ахил», городок врачей
Ремонтные работы проводятся в рамках программы по обновлению электрических сетей и повышению стабильности энергоснабжения. Если работы будут завершены раньше установленного времени, подача электроэнергии может быть возобновлена досрочно.
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