Унай Симон обновил историю чемпионатов мира

Вратарь сборной Испании Унай Симон сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Португалии.

После игры, завершившейся победой Испании со счетом 1:0, Симон достиг результата, которого до него не добивался ни один голкипер в истории чемпионатов мира.

Шестой «сухой» матч подряд

По данным издания Sportstar, Унай Симон стал первым голкипером в истории мундиалей, который сохранил свои ворота «на замке» в шести матчах подряд.

Этот рекорд еще раз подтвердил стабильность испанского вратаря и надежность обороны команды.

Обновлен 36-летний рекорд Дзенги

Предыдущий лучший результат принадлежал легендарному вратарю сборной Италии Вальтеру Дзенге.

На чемпионате мира 1990 года он провел пять матчей подряд, не пропустив ни одного гола. Симон же превзошел этот показатель в игре против Португалии.

Португалия также не смогла преодолеть барьер

В 1/8 финала ЧМ-2026 Испания обыграла Португалию со счетом 1:0.

Португальские футболисты на протяжении всей встречи не смогли поразить ворота Симона. Таким образом, историческая серия испанского голкипера достигла шести игр.

Показатели Симона в сборной

Унай Симон провел в составе национальной сборной Испании в общей сложности 63 матча.

Его общая статистика:

игры — 63;

пропущенные голы — 48;

«сухие» матчи — 29.

Теперь Симон стал не просто надежным стражем ворот Испании, но и вратарем, установившим новую планку в истории чемпионатов мира.