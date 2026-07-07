В Бухаре индийского студента обвиняют в убийстве однокурсницы ударом ноутбука

В Бухаре в результате конфликта между двумя студентами из Индии погибла 22-летняя девушка.

Как стало известно, 23-летний однокурсник Садарул Анам нанес удар ноутбуком по голове Саварии, обучавшейся в Бухарском государственном медицинском институте.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил, что по данному факту ведется следствие.

По данным индийских СМИ, семье Саварии сообщили о случившемся четыре дня назад.

Тело погибшей было доставлено в Дели. Планируется, что до вечера его доставят в Харипад.

Отец девушки, работающий в Кувейте, после получения известия пытался вылететь в Узбекистан, однако не смог совершить поездку из-за визовых вопросов.

Тело в Дели сопровождал дядя погибшей.