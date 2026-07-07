Инфантино впервые прокомментировал скандал вокруг Балогуна...

Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые открыто высказался по поводу спорной ситуации вокруг нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Он подчеркнул, что дисциплинарные и судебные органы ФИФА работают полностью независимо, а также прояснил детали разговора с Дональдом Трампом.

«Судебные органы ФИФА полностью независимы»

Отвечая на вопросы, возникшие в обществе, Инфантино напомнил об основном принципе управления организацией.

«Судебные органы ФИФА являются полностью независимыми. Они действуют автономно и принимают решения на основе четких правил и представленных фактов», — сказал он.

Глава ФИФА отметил, что эта независимость имеет решающее значение для сохранения доверия к футболу и чистоты соревнований.

Трамп звонил Инфантино

Инфантино подтвердил, что президент США Дональд Трамп звонил ему по поводу дела Балогуна.

«Да, я регулярно обсуждаю с президентом США вопросы, касающиеся чемпионата мира. Дональд Трамп звонил мне и по этому вопросу», — сказал он.

По словам президента ФИФА, к нему часто обращаются главы различных государств, официальные лица, представители футбола и бизнеса по самым разным вопросам.

«Решение принимают независимые органы»

Инфантино сообщил, что объяснил Трампу, что по делу Балогуна идет правовой процесс.

«Я сказал ему, что сейчас идет правовой процесс с участием независимых судебных органов ФИФА. Окончательное решение будет принято соответствующими уполномоченными структурами в установленном порядке», — заявил глава ФИФА.

Он подчеркнул, что система организации работает именно на этом принципе и внешнее вмешательство недопустимо.

Инфантино признал, что не всегда согласен с решениями

Президент ФИФА сказал, что знакомится с решениями дисциплинарного комитета уже после их оглашения.

«Некоторые решения меня удивляют. Иногда я с ними согласен, иногда нет. Но в любом случае я уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают», — сказал он.

По мнению Инфантино, нравится кому-то решение или нет — это второстепенный вопрос. Самое главное — сохранение независимых институтов и верховенства закона.

ФИФА сделала акцент на независимости

Скандал вокруг Балогуна вновь обострил дискуссии о границе между футболом и политикой.

Инфантино же, как глава организации, подчеркнул, что не влияет на окончательные решения и что независимость судебных органов ФИФА стоит выше любых личных отношений.