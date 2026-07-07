Инфантино впервые прокомментировал скандал вокруг Балогуна...
Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые открыто высказался по поводу спорной ситуации вокруг нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
Он подчеркнул, что дисциплинарные и судебные органы ФИФА работают полностью независимо, а также прояснил детали разговора с Дональдом Трампом.
«Судебные органы ФИФА полностью независимы»
Отвечая на вопросы, возникшие в обществе, Инфантино напомнил об основном принципе управления организацией.
«Судебные органы ФИФА являются полностью независимыми. Они действуют автономно и принимают решения на основе четких правил и представленных фактов», — сказал он.
Глава ФИФА отметил, что эта независимость имеет решающее значение для сохранения доверия к футболу и чистоты соревнований.
Трамп звонил Инфантино
Инфантино подтвердил, что президент США Дональд Трамп звонил ему по поводу дела Балогуна.
«Да, я регулярно обсуждаю с президентом США вопросы, касающиеся чемпионата мира. Дональд Трамп звонил мне и по этому вопросу», — сказал он.
По словам президента ФИФА, к нему часто обращаются главы различных государств, официальные лица, представители футбола и бизнеса по самым разным вопросам.
«Решение принимают независимые органы»
Инфантино сообщил, что объяснил Трампу, что по делу Балогуна идет правовой процесс.
«Я сказал ему, что сейчас идет правовой процесс с участием независимых судебных органов ФИФА. Окончательное решение будет принято соответствующими уполномоченными структурами в установленном порядке», — заявил глава ФИФА.
Он подчеркнул, что система организации работает именно на этом принципе и внешнее вмешательство недопустимо.
Инфантино признал, что не всегда согласен с решениями
Президент ФИФА сказал, что знакомится с решениями дисциплинарного комитета уже после их оглашения.
«Некоторые решения меня удивляют. Иногда я с ними согласен, иногда нет. Но в любом случае я уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают», — сказал он.
По мнению Инфантино, нравится кому-то решение или нет — это второстепенный вопрос. Самое главное — сохранение независимых институтов и верховенства закона.
ФИФА сделала акцент на независимости
Скандал вокруг Балогуна вновь обострил дискуссии о границе между футболом и политикой.
Инфантино же, как глава организации, подчеркнул, что не влияет на окончательные решения и что независимость судебных органов ФИФА стоит выше любых личных отношений.
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