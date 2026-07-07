Роналду поблагодарил Мартинеса при прощании

·0·Спорт
Роналду поблагодарил Мартинеса при прощании

После того как сборная Португалии уступила Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала ЧМ-2026, главный тренер Роберто Мартинес объявил о своем уходе с поста.

Капитан команды Криштиану Роналду высоко оценил работу специалиста и его человеческие качества, выразив ему искреннюю благодарность.

«Было очень приятно работать с ним»

Роналду с теплотой вспомнил период сотрудничества с Роберто Мартинесом.

«Работать вместе с ним было для меня большим удовольствием. Роберто — сильный тренер и замечательный человек», — сказал он.

Капитан португальцев подчеркнул, что Мартинес проделал огромную работу для сборной и заслуживает уважения.

Особое признание трофея

Криштиану Роналду отметил трофей, завоеванный под руководством тренера, как важный результат.

«Под его руководством мы выиграли трофей. Это очень важно, поскольку раньше сборная не так часто добивалась подобных достижений», — сказал форвард.

По его мнению, эпоха Мартинеса занимает особое место в истории сборной Португалии.

Мартинес решил уйти после поражения

Португалия вышла на поле против Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 и уступила со счетом 0:1.

После этого результата Роберто Мартинес сообщил о своем решении покинуть пост главного тренера.

«Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере»

Роналду завершил свое обращение добрыми пожеланиями в адрес бывшего наставника.

«Я благодарен Мартинесу и желаю ему только всего самого лучшего в дальнейшей карьере», — сказал Криштиану Роналду.

Поражение на мундиале стало для Португалии финальной точкой не только в турнире, но и в эпохе Мартинеса.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Унай Симон обновил историю чемпионатов мираУнай Симон обновил историю чемпионатов мираСегодня, 11:18Криштиану Роналду завершил свои выступления на чемпионатах мираКриштиану Роналду завершил свои выступления на чемпионатах мираСегодня, 11:11Хабиб назвал де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026Хабиб назвал де ла Фуэнте лучшим тренером ЧМ-2026Сегодня, 11:10Месси хотел бы видеть Возинью в «Интер Майами»...Месси хотел бы видеть Возинью в «Интер Майами»...Сегодня, 10:47Руди Гарсия: «Бельгия показала, что является великой футбольной державой»Руди Гарсия: «Бельгия показала, что является великой футбольной державой»Сегодня, 10:44Главный тренер сборной США: «Нас словно не было на поле в матче против Бельгии»Главный тренер сборной США: «Нас словно не было на поле в матче против Бельгии»Сегодня, 10:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану