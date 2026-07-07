Роналду поблагодарил Мартинеса при прощании

После того как сборная Португалии уступила Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала ЧМ-2026, главный тренер Роберто Мартинес объявил о своем уходе с поста.

Капитан команды Криштиану Роналду высоко оценил работу специалиста и его человеческие качества, выразив ему искреннюю благодарность.

«Было очень приятно работать с ним»

Роналду с теплотой вспомнил период сотрудничества с Роберто Мартинесом.

«Работать вместе с ним было для меня большим удовольствием. Роберто — сильный тренер и замечательный человек», — сказал он.

Капитан португальцев подчеркнул, что Мартинес проделал огромную работу для сборной и заслуживает уважения.

Особое признание трофея

Криштиану Роналду отметил трофей, завоеванный под руководством тренера, как важный результат.

«Под его руководством мы выиграли трофей. Это очень важно, поскольку раньше сборная не так часто добивалась подобных достижений», — сказал форвард.

По его мнению, эпоха Мартинеса занимает особое место в истории сборной Португалии.

Мартинес решил уйти после поражения

Португалия вышла на поле против Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 и уступила со счетом 0:1.

После этого результата Роберто Мартинес сообщил о своем решении покинуть пост главного тренера.

«Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере»

Роналду завершил свое обращение добрыми пожеланиями в адрес бывшего наставника.

«Я благодарен Мартинесу и желаю ему только всего самого лучшего в дальнейшей карьере», — сказал Криштиану Роналду.

Поражение на мундиале стало для Португалии финальной точкой не только в турнире, но и в эпохе Мартинеса.