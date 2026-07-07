Неожиданный поворот для Криштиану Роналду: предложена новая роль в сборной Португалии

После неудачного выступления сборной Португалии на чемпионате мира дискуссии вокруг легендарного нападающего Криштиану Роналду вышли на новый уровень. После поражения от Испании, где единственный гол забил Микель Мерино, главный тренер команды Роберто Мартинес подал в отставку. Это породило множество предположений о том, кто возглавит национальную сборную. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Как передает Goal.com, в футбольном мире звучат неожиданные мнения о том, что Криштиану Роналду может продолжить карьеру в качестве играющего тренера. В частности, известный спортивный комментатор Джефф Стеллинг в эфире талкСПОРТ назвал Роналду подходящим кандидатом на пост главного тренера сборной. По его мнению, этот шаг позволит 39-летней звезде остаться в центре команды и сохранить свое влияние.

Роналду на тренерском мостике: шутка или реальность

Это предложение вызвало большой интерес в социальных сетях и среди экспертов. Бывший футболист Габби Агбонлахор отнесся к этой идее с иронией, отметив, что если Роналду станет тренером, он «будет включать самого себя в основной состав на следующие пять крупных турниров». За этой насмешкой скрываются опасения, что Роналду до сих пор не хочет покидать поле и может ставить свои амбиции выше интересов команды.

В то же время Агбонлахор подверг резкой критике игру Роналду на этом чемпионате мира. По его словам, нападающий двигался по полю слишком мало и не справлялся с созданием свободных зон для партнеров по команде. По мнению эксперта, именно стиль игры Роналду и его физическое состояние могли стать причиной поражения Португалии.

Джефф Стеллинг также согласился с мнением Агбонлахора, отметив, что возраст Роналду берет свое. Он сказал, что в матче с Испанией Криштиану заметно уступал соперникам в скорости. «Я помню Роналду на пике его карьеры, когда он играл просто потрясающе. Я не хочу, чтобы он портил свой имидж», — добавил Стеллинг.

Будущее и вопрос нового поколения

Для Роналду, которому осталось всего четыре точных удара до отметки в 150 голов за сборную Португалии, этот показатель имеет историческое значение. Однако специалисты обеспокоены тем, что возможности молодых и талантливых футболистов ограничиваются. Говорят, что ранний вылет сборной может вызвать недовольство среди молодых звезд.

В настоящее время Федерация футбола Португалии находится в поиске нового тренера. Будет ли Роналду назначен тренером или продолжит карьеру как игрок — этот вопрос остается открытым. Как бы то ни было, «последний танец» одного из величайших игроков в истории мирового футбола может закончиться более драматично, чем ожидалось.