ASUS представила новый мини-ПК РОГ ГР70 с GeForce RTX 5070 и Ryzen 9 в компактном корпусе

·4·Технологии
ASUS представила новый мини-ПК РОГ ГР70 с GeForce RTX 5070 и Ryzen 9 в компактном корпусе

На рынке компьютерных технологий сочетание компактности и высокой производительности выходит на новый уровень. Компания ASUS официально выпустила свой очередной инновационный продукт — игровой мини-ПК РОГ ГР70. По данным иксбт.ком, это устройство поражает экспертов отрасли тем, что в корпусе объемом менее 3 литров удалось разместить процессоры и графические чипы последнего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главная особенность новой модели РОГ ГР70 проявляется в ее аппаратном обеспечении. Топовая конфигурация устройства оснащена 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 9955ХКс3Д. Благодаря большому объему кэш-памяти этот чип обеспечивает непревзойденную скорость в играх и ресурсоемких задачах. Также покупателям предлагаются более доступные версии на базе процессоров Ryzen 9 9955ХКс и Ryzen 9 8940ХКс.

Графические возможности и система охлаждения

В вопросах графики инженеры ASUS опирались на новейшие разработки компании NVIDIA. Если топовая версия мини-ПК оснащена видеокартой GeForce RTX 5070 Лаптоп, то в более доступную модель установлена GeForce RTX 5060 Лаптоп. Такая мощность позволяет играть даже в самые современные игры с высокой частотой кадров без использования внешних графических ускорителей.

Для поддержания стабильной работы столь мощных компонентов в компактном корпусе была разработана специальная система охлаждения. Технология под названием РОГ КуиетФлов состоит из трех вентиляторов и нескольких тепловых трубок. Система гарантирует не только эффективное охлаждение, но и бесшумную работу устройства, что является важным фактором для пользователей мини-ПК.

Габариты устройства составляют 282,4 × 187,7 × 56,5 мм. Это позволяет экономить место практически на любом рабочем столе или переносить устройство в сумке. Несмотря на такие малые размеры, компьютер питается через внешний блок мощностью 330 Вт. Это создает достаточный ресурс для работы всех внутренних компонентов на полной мощности.

В настоящее время поступившие в продажу модели РОГ ГР70 обладают следующими характеристиками:

  • Комбинация Ryzen 9 9955ХКс3Д и GeForce RTX 5070 Лаптоп;
  • Модель на базе Ryzen 9 8940ХКс и GeForce RTX 5060 Лаптоп;
  • Предустановленная операционная система Windows 11 Хоме.
Ожидается, что для геймеров и профессиональных дизайнеров этот мини-ПК станет достойной альтернативой традиционным громоздким системным блокам. Особенно такие компактные и мощные решения становятся все более популярными для офисов с ограниченным рабочим пространством или домашних студий.

ASUSROG GR70Мини-ПКGeForce RTX 5070Ryzen 9
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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