Ливерпуль включился в борьбу за мексиканскую звезду футбола Хильберто Мору

·2·Спорт
Ливерпуль включился в борьбу за мексиканскую звезду футбола Хильберто Мору

Английский «Ливерпуль» проявляет серьезный интерес к трансферу полузащитника сборной Мексики и клуба «Тихуана» Хильберто Моры. 17-летний талант привлек внимание ведущих европейских команд своей яркой игрой, и мерсисайдцы уже предприняли первые шаги, чтобы выиграть эту гонку. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По данным издания Goal.com, руководство «Ливерпуля» связалось с представителями игрока и начало изучать условия потенциальной сделки. Однако представителю Премьер-лиги предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. В частности, испанские гранды «Реал Мадрид» и «Барселона», а также английские клубы «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал» нацелены на подписание футболиста.

Новая цель на трансферном рынке

Хильберто Мора заслужил признание экспертов своей игрой за сборную Мексики на недавно завершившемся чемпионате мира. По ходу турнира он выделялся техническим мастерством и умением видеть поле. К настоящему моменту он уже успел провести 12 матчей за национальную сборную.

На клубном уровне показатели Моры также впечатляют. В составе «Тихуаны» он провел 53 матча и забил 10 голов. Его универсальность — способность эффективно играть как на позиции центрального атакующего полузащитника, так и на флангах — делает его еще более привлекательным для топ-клубов.

«Манчестер Юнайтед» вышел из гонки

Интересно, что скауты «Манчестер Юнайтед» следили за Морой в течение шести месяцев, но в итоге решили отказаться от трансфера. Сообщается, что причиной стала слишком высокая цена игрока и чрезмерно высокая конкуренция. На данный момент трансферная стоимость талантливого полузащитника оценивается более чем в 40 миллионов евро.

Вариант с «Реал Мадридом» может оставаться приоритетным для Моры. По имеющимся данным, сам футболист мечтает играть за «королевский клуб». Тот факт, что после матча на чемпионате мира он обменялся футболками с Джудом Беллингемом, также свидетельствует о его симпатии к мадридской команде.

Согласно правилам ФИФА, Хильберто Мора не может подписать официальный контракт с зарубежным клубом до достижения 18 лет (до октября этого года). Клуб «Тихуана», стремясь защитить свой актив, продлил с ним контракт до 2029 года. Несмотря на это, в ближайшие недели ожидается поступление официальных предложений по игроку.

ЛиверпульРеал МадридХильберто МораТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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