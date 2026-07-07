Ливерпуль включился в борьбу за мексиканскую звезду футбола Хильберто Мору
Английский «Ливерпуль» проявляет серьезный интерес к трансферу полузащитника сборной Мексики и клуба «Тихуана» Хильберто Моры. 17-летний талант привлек внимание ведущих европейских команд своей яркой игрой, и мерсисайдцы уже предприняли первые шаги, чтобы выиграть эту гонку. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.
По данным издания Goal.com, руководство «Ливерпуля» связалось с представителями игрока и начало изучать условия потенциальной сделки. Однако представителю Премьер-лиги предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. В частности, испанские гранды «Реал Мадрид» и «Барселона», а также английские клубы «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал» нацелены на подписание футболиста.
Новая цель на трансферном рынкеХильберто Мора заслужил признание экспертов своей игрой за сборную Мексики на недавно завершившемся чемпионате мира. По ходу турнира он выделялся техническим мастерством и умением видеть поле. К настоящему моменту он уже успел провести 12 матчей за национальную сборную.
На клубном уровне показатели Моры также впечатляют. В составе «Тихуаны» он провел 53 матча и забил 10 голов. Его универсальность — способность эффективно играть как на позиции центрального атакующего полузащитника, так и на флангах — делает его еще более привлекательным для топ-клубов.
«Манчестер Юнайтед» вышел из гонкиИнтересно, что скауты «Манчестер Юнайтед» следили за Морой в течение шести месяцев, но в итоге решили отказаться от трансфера. Сообщается, что причиной стала слишком высокая цена игрока и чрезмерно высокая конкуренция. На данный момент трансферная стоимость талантливого полузащитника оценивается более чем в 40 миллионов евро.
Вариант с «Реал Мадридом» может оставаться приоритетным для Моры. По имеющимся данным, сам футболист мечтает играть за «королевский клуб». Тот факт, что после матча на чемпионате мира он обменялся футболками с Джудом Беллингемом, также свидетельствует о его симпатии к мадридской команде.
Согласно правилам ФИФА, Хильберто Мора не может подписать официальный контракт с зарубежным клубом до достижения 18 лет (до октября этого года). Клуб «Тихуана», стремясь защитить свой актив, продлил с ним контракт до 2029 года. Несмотря на это, в ближайшие недели ожидается поступление официальных предложений по игроку.
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