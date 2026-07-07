Страшный торнадо в Китае: мужчину унесло с 12-го этажа вместе с диваном

Мощный торнадо, обрушившийся на центральную часть Китая, привел к масштабным разрушениям. В результате стихийного бедствия погибли десятки людей, сотни получили ранения. Самым шокирующим случаем стало то, что мужчину вместе с диваном унесло ветром из квартиры на 12-м этаже.

По данным CNN, во время торнадо, произошедшего 6 июля в провинции Хубэй, скорость ветра достигала 260 километров в час. В результате катастрофы погибли не менее 11 человек, более 331 гражданина получили травмы различной степени тяжести. Серьезно пострадали тысячи жилых домов и объектов инфраструктуры.

Наиболее тяжелые разрушения зафиксированы в городе Хуанган. Как сообщают местные СМИ, сильный ветер поднял в воздух 30-летнего мужчину, жившего на 12-м этаже, вместе с диваном и другими предметами домашнего обихода. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

В некоторых районах торнадо поднимал в воздух даже тяжелые грузовики, отбрасывая их на десятки метров. В городе Эчжоу стихийное бедствие также вызвало серьезные разрушения, там погибли пять человек. К спасательным работам привлечено более 3 тысяч специалистов.

Эксперты отмечают, что такие мощные торнадо в провинции Хубэй случаются крайне редко. Нынешнее бедствие может быть связано с летними муссонными дождями и влиянием тайфуна «Майсак».

В то же время в южных регионах Китая наблюдаются сильные наводнения. В Гуанси погибли четыре человека, восемь числятся пропавшими без вести. В городе Ханчжоу зафиксирован исторический максимум осадков.

Наводнения спровоцировали еще одну опасную ситуацию. С затопленной змеиной фермы сбежало более 800 змей. Сообщается, что среди них есть крайне ядовитые виды, такие как кобры. Местные жители совместно со специальными группами продолжают поиски рептилий.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил всем спасательным службам оказать оперативную помощь пострадавшим и незамедлительно эвакуировать население из опасных районов.