Ламин Ямаль блистает на Чемпионате мира: Неманья Видич назвал его «мини-Месси»

·76·Спорт
Ламин Ямаль блистает на Чемпионате мира: Неманья Видич назвал его «мини-Месси»

Юная звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль устроил очередное шоу на Чемпионате мира 2026 года. В матче 1/8 финала против Португалии 18-летний вингер не только внес вклад в победу своей команды, но и заставил защитника соперника Нуну Мендеша покинуть поле из-за своих финтов. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич не скрывал своего восхищения игрой юного таланта. По его мнению, техника и действия, которые Ламин Ямаль демонстрирует на поле, напоминают только одного человека — легендарного Лионелья Месси. Видич дал молодому футболисту прозвище «мини-Месси», подчеркнув, что он является уникальным явлением для современного футбола.

Травма Нуну Мендеша и давление Ямаля

В ходе встречи дуэль между Ламином Ямалем и защитником «ПСЖ» Нуну Мендешем стала центральным событием. Как сообщает Goal.com, непрерывный дриблинг и неожиданные смены направления движения Ямаля физически измотали португальского защитника. В результате на 56-й минуте Мендеш получил травму после очередного резкого рывка и был вынужден покинуть поле.

Неманья Видич в интервью изданию А Бола отдельно остановился на этом моменте. «Этот парень просто невероятен и особенный. Я называю его «мини-Месси». Он заставил Мендеша несколько раз бегать по флангу, и в итоге защитник не выдержал этого давления и получил травму. Ламин не просто бежит по прямой, он каждый раз совершает невероятные вещи с мячом», — говорит бывший защитник.

Вышедший на замену Мендешу Нелсон Семеду также не смог снизить интенсивность атак Испании. Сборная Испании полностью контролировала ход игры и оформила путевку в четвертьфинал. Примечательно, что испанцы сохраняют свои ворота в неприкосновенности уже шестой матч подряд на этом турнире.

Продолжатель традиций «Ла Масии»

Тот факт, что Ламин Ямаль является воспитанником академии «Барселоны» — «Ла Масии», дает еще больше оснований для сравнения его с Лионельем Месси. По словам Видича, современные футболисты больше полагаются на физические и прогнозируемые атлетические показатели, в то время как Ямаль становится настоящим «кошмаром» для защитников благодаря своим нестандартным решениям.

После этой победы сборная Испании рассматривается как один из главных претендентов на титул Чемпиона мира. Ламин Ямаль же является главным кандидатом на звание лучшего молодого игрока турнира. Каждое его движение на поле продолжает удивлять не только болельщиков, но и опытных специалистов, таких как Видич.

Игры этого юного таланта вызывают большой интерес и у футбольных болельщиков, так как его стиль игры и свобода на поле напоминают «золотые времена» «Барсы». Учитывая, что Ламину Ямалю всего 18 лет, его главные достижения еще впереди.

Ламин ЯмальБарселонаИспанияЧемпионат мираЛионель Месси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимостьУзбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимостьСегодня, 22:12Opta назвала Аргентину явным фаворитом в матче против ЕгиптаOpta назвала Аргентину явным фаворитом в матче против ЕгиптаСегодня, 21:58Гарет Барри призвал Килиана Мбаппе испытать себя в Английской Премьер-лигеГарет Барри призвал Килиана Мбаппе испытать себя в Английской Премьер-лигеСегодня, 21:54Лионель Месси стал легендой еще в 9 лет: взрослые оставались на тренировках, чтобы посмотреть на негоЛионель Месси стал легендой еще в 9 лет: взрослые оставались на тренировках, чтобы посмотреть на негоСегодня, 21:15Следите за матчем Аргентина — Египет вместе с намиСледите за матчем Аргентина — Египет вместе с намиСегодня, 21:11Неожиданный поворот для Криштиану Роналду: предложена новая роль в сборной ПортугалииНеожиданный поворот для Криштиану Роналду: предложена новая роль в сборной ПортугалииСегодня, 20:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану