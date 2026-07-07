Ламин Ямаль блистает на Чемпионате мира: Неманья Видич назвал его «мини-Месси»

Юная звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль устроил очередное шоу на Чемпионате мира 2026 года. В матче 1/8 финала против Португалии 18-летний вингер не только внес вклад в победу своей команды, но и заставил защитника соперника Нуну Мендеша покинуть поле из-за своих финтов. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич не скрывал своего восхищения игрой юного таланта. По его мнению, техника и действия, которые Ламин Ямаль демонстрирует на поле, напоминают только одного человека — легендарного Лионелья Месси. Видич дал молодому футболисту прозвище «мини-Месси», подчеркнув, что он является уникальным явлением для современного футбола.

Травма Нуну Мендеша и давление Ямаля

В ходе встречи дуэль между Ламином Ямалем и защитником «ПСЖ» Нуну Мендешем стала центральным событием. Как сообщает Goal.com, непрерывный дриблинг и неожиданные смены направления движения Ямаля физически измотали португальского защитника. В результате на 56-й минуте Мендеш получил травму после очередного резкого рывка и был вынужден покинуть поле.

Неманья Видич в интервью изданию А Бола отдельно остановился на этом моменте. «Этот парень просто невероятен и особенный. Я называю его «мини-Месси». Он заставил Мендеша несколько раз бегать по флангу, и в итоге защитник не выдержал этого давления и получил травму. Ламин не просто бежит по прямой, он каждый раз совершает невероятные вещи с мячом», — говорит бывший защитник.

Вышедший на замену Мендешу Нелсон Семеду также не смог снизить интенсивность атак Испании. Сборная Испании полностью контролировала ход игры и оформила путевку в четвертьфинал. Примечательно, что испанцы сохраняют свои ворота в неприкосновенности уже шестой матч подряд на этом турнире.

Продолжатель традиций «Ла Масии»

Тот факт, что Ламин Ямаль является воспитанником академии «Барселоны» — «Ла Масии», дает еще больше оснований для сравнения его с Лионельем Месси. По словам Видича, современные футболисты больше полагаются на физические и прогнозируемые атлетические показатели, в то время как Ямаль становится настоящим «кошмаром» для защитников благодаря своим нестандартным решениям.

После этой победы сборная Испании рассматривается как один из главных претендентов на титул Чемпиона мира. Ламин Ямаль же является главным кандидатом на звание лучшего молодого игрока турнира. Каждое его движение на поле продолжает удивлять не только болельщиков, но и опытных специалистов, таких как Видич.

Игры этого юного таланта вызывают большой интерес и у футбольных болельщиков, так как его стиль игры и свобода на поле напоминают «золотые времена» «Барсы». Учитывая, что Ламину Ямалю всего 18 лет, его главные достижения еще впереди.