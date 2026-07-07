В Австралии граффити-художник нарисовал огромную птицу на опоре моста

В австралийском Мельбурне произошло необычное происшествие. Граффити-художник был задержан полицией после того, как забрался на 140-метровую опору моста Bolte Bridge и нарисовал на ней изображение огромной мультяшной птицы. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что на видео, распространившихся в Instagram, видно, как мужчина сидит на самой вершине башни моста, расположенного недалеко от центра города, свесив ноги вниз. В своих последующих постах он потребовал снижения налогов в Австралии и попросил доставить ему с помощью дрона сэндвич с арахисовым маслом, чтобы он согласился спуститься.

Эти требования привели к переговорам с полицией. В результате одна из полос движения на мосту была временно перекрыта, что вызвало серьезные пробки для водителей, направлявшихся на работу.

Исполняющий обязанности сержанта полиции штата Виктория Пол Хоган сообщил, что 22-летний мужчина был немедленно арестован, как только спустился с башни.

«Мужчина нанес изображение аэрозольной краской на внешнюю стену. Во время инцидента он не подчинялся законным требованиям полиции спуститься вниз», — сказал он.

Согласно заявлению полиции, на место происшествия были привлечены значительные силы и средства, включая патрульных офицеров, дорожную полицию, группу специального реагирования, поисково-спасательную службу и водную полицию.

Отмечается, что граффити на мосту очень похоже на изображение популярной птицы Pam the Bird, которая за последние годы появилась на десятках зданий в Мельбурне. Этот символ даже был замечен на стенах исторического железнодорожного вокзала Flinders Street.

Полиция не уточнила, по какой причине мужчина в конечном итоге решил спуститься. Однако на его странице в Instagram была оставлена шутливая подпись: «Как они посмели прислать дрон без сэндвича?». Это вызвало еще больший интерес к инциденту в социальных сетях.