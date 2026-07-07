Гудвуд Фестивал оф Спид 2026: Самые ожидаемые премьеры автомобильного мира

Престижный фестиваль Гудвуд Фестивал оф Спид, традиционно проходящий в Западном Сассексе, возвращается в этом году, сохраняя свой высокий статус. Ожидается, что этот праздник автомобилей, который пройдет с 9 по 12 июля, станет площадкой, определяющей последние достижения индустрии и будущие направления развития. В рамках мероприятия ведущие мировые бренды представят свои новые модели не только в статике, но и в знаменитых заездах на холм Гудвуда. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Одной из самых примечательных особенностей фестиваля является широкое внедрение электрифицированных версий легендарных спорткаров и гибридных технологий. По данным Autocar, в центре внимания зрителей окажутся такие модели, как кроссовер Toyota ГР GT и драматичный С1 ЛМ, созданный Гордоном Мюрреем. Для автолюбителей из Узбекистана это событие также представляет интерес, поскольку представленные технологии в ближайшие годы окажут влияние на мировой рынок, включая премиальный сегмент нашего региона.

Электротяга и спорткары нового поколения

Бренд Алпине демонстрирует будущее своей знаменитой модели А110. Этот тестовый мул под названием Алпине А110 Футуре является первым шагом бренда на пути к переходу на полностью электрическую тягу. Несмотря на внешнее сходство с текущей бензиновой моделью, он построен на совершенно новой ЭВ-платформе. Расширенные колесные арки и измененная конструкция указывают на новую эру этого компактного спорткара.

Британский бренд Aston Martin также подготовился к фестивалю с размахом. Компания испытает на трассах Гудвуда более мощные и агрессивные версии своих моделей ДБ12, ДБКс и Вантаге с индексом «С». Также в центре внимания находится первая среднемоторная серийная модель бренда — Валхалла. Этот гибридный суперкар выдает в общей сложности 1064 л.с. благодаря 4,0-литровому двигателю В8 и трем электромоторам. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 2,5 секунды.

Сочетание роскоши и исторического наследия

Компания Bentley представила свой роскошный лимузин Флйинг Спур в обновленном облике. Автомобиль отошел от многолетней традиции бренда с четырехфарным дизайном, перейдя на две основные фары. Его вариант С с 4,0-литровым битурбо двигателем В8 и электромотором выдает 671 л.с., воплощая в себе роскошь и динамику.

На фестивале вспоминают не только будущее, но и великое наследие прошлого. Отдел Audi Традитион привез точную копию исторического гоночного автомобиля, созданного Ауто Унион в 1935 году. Это чудо техники с двигателем В16, развивавшее в свое время скорость 326 км/ч (203 мили в час), вновь продемонстрирует свою мощь на холме Гудвуда.

Toyota ГР GT — выход гоночных технологий на дороги общего пользования;

Aston Martin Валхалла — гибридный монстр мощностью 1064 л.с.;

Bentley Flying Spur — новый язык дизайна роскоши;

Алпине А110 Футуре — электрическое будущее легендарного спорткара.

Гудвудский фестиваль — это не просто автовыставка, а праздник инженерного искусства. Представленные здесь технологии, особенно гибридные решения от таких брендов, как Aston Martin и Bentley, несомненно, станут главным трендом автомобильной индустрии в ближайшем будущем.