На платформе Кинопоиск запущен специальный раздел для поклонников аниме

Один из крупнейших российских стриминговых сервисов, платформа Кинопоиск, запустил отдельный раздел для любителей жанра аниме. Эта новость была объявлена 7 июля одновременно с премьерой сериала «Гхост ин те Shell», основанного на популярной манге. Теперь пользователи могут найти весь контент, связанный с миром японской анимации, через единый удобный интерфейс. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В новом разделе представлены самые популярные проекты платформы, включая такие произведения, как «Аттак он Титан», «Гачиакута», «Дандадан» и «Спй кс Фамилй». Также для удобства пользователей были внедрены тематические подборки, ежемесячный рейтинг топ-10 и система персональных рекомендаций. Алгоритм рекомендаций формируется на основе истории просмотров и оценок пользователя.

Рост аудитории аниме и новые возможности

По данным иксбт.ком, интерес к анимационным проектам на платформе резко возрастает. С начала 2024 года число подписчиков, посмотревших аниме через Кинопоиск, превысило 4,5 миллиона человек, а количество оценок, поставленных проектам в этом жанре, перевалило за 3,8 миллиона. Эти показатели свидетельствуют о том, что аниме стало не просто узкоспециализированным увлечением, а неотъемлемой частью массовой культуры.

В список проектов, наиболее привлекших внимание аудитории в первой половине текущего года, вошли:

«Гачиакута»;

«Тат Тиме И Гот Реинкарнатед ас а Слиме»;

«Хандйман Саиту ин Анотер Ворлд»;

«Аттак он Титан»;

«Фире Форке».

Среди технических новшеств пользователи получили возможность выбирать японскую аудиодорожку в качестве основной, если доступен оригинальный звук. Это позволяет поклонникам аниме смотреть произведения в аутентичной атмосфере с субтитрами.

Визуальные изменения также не остались без внимания. В профилях пользователей появились тематические фоны, созданные по мотивам популярных аниме. Также для владельцев устройств iOS добавлена функция выбора альтернативной иконки приложения.

В течение июля сервис планирует представить ряд важных премьер. Среди них, наряду с новым «Гхост ин те Shell», ожидается третий сезон сериала «Мушоку Тенсеи: Джоблесс Реинкарнатион». Эти шаги являются частью стратегии платформы по укреплению своих позиций на региональном рынке аниме.