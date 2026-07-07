На платформе Кинопоиск запущен специальный раздел для поклонников аниме

·28·Технологии
На платформе Кинопоиск запущен специальный раздел для поклонников аниме

Один из крупнейших российских стриминговых сервисов, платформа Кинопоиск, запустил отдельный раздел для любителей жанра аниме. Эта новость была объявлена 7 июля одновременно с премьерой сериала «Гхост ин те Shell», основанного на популярной манге. Теперь пользователи могут найти весь контент, связанный с миром японской анимации, через единый удобный интерфейс. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В новом разделе представлены самые популярные проекты платформы, включая такие произведения, как «Аттак он Титан», «Гачиакута», «Дандадан» и «Спй кс Фамилй». Также для удобства пользователей были внедрены тематические подборки, ежемесячный рейтинг топ-10 и система персональных рекомендаций. Алгоритм рекомендаций формируется на основе истории просмотров и оценок пользователя.

Рост аудитории аниме и новые возможности

По данным иксбт.ком, интерес к анимационным проектам на платформе резко возрастает. С начала 2024 года число подписчиков, посмотревших аниме через Кинопоиск, превысило 4,5 миллиона человек, а количество оценок, поставленных проектам в этом жанре, перевалило за 3,8 миллиона. Эти показатели свидетельствуют о том, что аниме стало не просто узкоспециализированным увлечением, а неотъемлемой частью массовой культуры.

В список проектов, наиболее привлекших внимание аудитории в первой половине текущего года, вошли:

  • «Гачиакута»;
  • «Тат Тиме И Гот Реинкарнатед ас а Слиме»;
  • «Хандйман Саиту ин Анотер Ворлд»;
  • «Аттак он Титан»;
  • «Фире Форке».
Среди технических новшеств пользователи получили возможность выбирать японскую аудиодорожку в качестве основной, если доступен оригинальный звук. Это позволяет поклонникам аниме смотреть произведения в аутентичной атмосфере с субтитрами.

Визуальные изменения также не остались без внимания. В профилях пользователей появились тематические фоны, созданные по мотивам популярных аниме. Также для владельцев устройств iOS добавлена функция выбора альтернативной иконки приложения.

В течение июля сервис планирует представить ряд важных премьер. Среди них, наряду с новым «Гхост ин те Shell», ожидается третий сезон сериала «Мушоку Тенсеи: Джоблесс Реинкарнатион». Эти шаги являются частью стратегии платформы по укреплению своих позиций на региональном рынке аниме.

KinopoiskАнимеТехнологииСтримингМанга
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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