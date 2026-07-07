Anthropic выпустила агента Claude Коворк для мобильных и веб-платформ

·41·Технологии
Anthropic выпустила агента Claude Коворк для мобильных и веб-платформ

Компания Anthropic, один из лидеров в области искусственного интеллекта, приняла решение расширить возможности своего агента Claude Коворк. Инструмент, представленный в январе этого года исключительно как десктопное приложение, теперь доступен для использования через веб-браузеры и мобильные устройства. Этот шаг означает не просто технологическое обновление, но и более глубокое внедрение ИИ в повседневные рабочие процессы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Claude Коворк — это не просто обычный чат-бот, а цифровой партнер, способный автономно выполнять сложные задачи. После нового обновления подписчики тарифного плана Max смогут отслеживать или завершать задачи, начатые на настольном компьютере, на ходу через смартфон. Самое главное, что система продолжает работать в фоновом режиме, даже если ноутбук пользователя закрыт.

Новый этап в управлении рабочим процессом

Этим расширением Anthropic стремится превратить Claude Коворк из инструмента, предназначенного исключительно для программистов, в полноценного помощника для представителей административных и творческих профессий. Система работает в фоновом режиме, синхронизируется между различными устройствами и запрашивает решение от пользователя только в крайних случаях, когда требуется вмешательство человека. Это открыло новый этап в гонке автоматизации офисной работы.

Согласно данным иксбт.ком, конкуренция между лабораториями искусственного интеллекта теперь проявляется не в том, чей чат-бот умнее, а в том, чей продукт лучше адаптирован к реальной рабочей среде. Например, в то время как OpenAI выводит свой инструмент Кодекс за рамки программирования, адаптируя его для создания отчетов, анализа данных и презентаций, Anthropic также укрепляет свои позиции.

Согласно примерам, представленным компанией, Claude Коворк может анализировать электронную переписку, готовить брифы для встреч и даже создавать черновики ответных писем, пока пользователь отдыхает. Пользователю же достаточно утром за чашкой кофе просмотреть готовый результат и подтвердить его одним нажатием кнопки.

Кроссплатформенная интеграция и удобство

Десктопное приложение остается основным местом для «глубокой работы» (дип ворк), поскольку оно имеет возможность напрямую работать с локальными файлами и браузером. Однако появление веб- и мобильных версий открыло двери и для тех пользователей, у которых нет возможности установить приложение. Anthropic объединила функции чата и Коворк в единый интерфейс, синхронизировав проекты и артефакты на всех устройствах.

Также компания недавно запустила функцию Claude Таг для платформы Slack. Это часть стратегии Anthropic по превращению своего ИИ в постоянного спутника пользователя, где бы он ни находился (на работе, в пути или в общении). Ожидается, что для пользователей из Узбекистана этот инструмент также создаст новые возможности для повышения эффективности в удаленной работе и управлении международными проектами.

AnthropicClaudeИскусственный ИнтеллектТехнологииIT-Новости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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