Салах о Месси: «Он может в одиночку изменить ход игры»

В 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2. После матча лидер сборной Египта Мохаммед Салах поделился своим мнением о Лионелье Месси.

Несмотря на то, что по ходу встречи Египет вел со счетом 2:0, удержать преимущество не удалось. Месси, даже не реализовав пенальти, затем голом и результативной передачей решил исход матча.

Египет был очень близок к сенсации

Матч для Египта начался очень удачно. Представитель Африки добился преимущества в два мяча над Аргентиной и казалось, что сделал большой шаг к четвертьфиналу.

Однако действующие чемпионы усилили давление в последние минуты и вырвали победу со счетом 3:2.

Месси не забил пенальти, но изменил ход игры

В начале встречи Лионель Месси не смог реализовать пенальти. Но впоследствии он оказал огромное влияние на игру.

Аргентинский капитан отдал голевую передачу и сам забил один мяч, сыграв одну из решающих ролей в суперкамбэке своей команды.

Салах признал величие Месси

После игры Мохаммед Салах открыто признал уровень Месси.

«Мы сделали все, что могли, но есть такой парень, как Месси, который в любой момент может перевернуть ход игры и выиграть матч в одиночку. Месси находится на гораздо более высоком уровне, чем остальные футболисты, я должен это признать», — приводит слова Салаха Ла Дереча Диарио.

В четвертьфинале Аргентину ждет Швейцария

После поражения Египет покинул турнир. Аргентина же вышла в четвертьфинал.

На следующем этапе подопечные Лионелья Скалони встретятся со сборной Швейцарии. Месси же остается главной надеждой Аргентины на ЧМ-2026.