Лионель Месси не скрывал своих эмоций после драматической победы над Египтом

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси откровенно рассказал о своем психологическом состоянии после драматического матча против Египта (3:2), который вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась волевой победой аргентинцев, несмотря на то, что по ходу игры они уступали 0:2. Однако, несмотря на успех команды, легендарный футболист признался, что сильно расстроен своей игрой, в частности, нереализованным пенальти. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

После финального свистка Лионель Месси не смог сдержать слез прямо на поле. По данным Goal.com, футболист чувствовал себя крайне подавленным из-за своего неудачного удара. «Я был очень зол на себя из-за того, что не забил пенальти, это сильно выбило меня из колеи. Если бы я забил в той ситуации, игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы играли хорошо, создали много моментов, но вратарь соперника совершил потрясающие сейвы», — подчеркнул Месси.

Исторический антирекорд и достижение Марадоны

Вратарь сборной Египта Мостафа Шобир сумел отразить 11-метровый удар Месси. Для Лионеля это стал второй нереализованный пенальти на текущем турнире (ранее он также ошибся в матче против Австрии). Таким образом, Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который не смог реализовать два пенальти (не считая серий послематчевых ударов) в рамках одного турнира. Для такой опытной звезды это стало неожиданным и неприятным результатом.

Тем не менее, в игровых эпизодах Лионель Месси продемонстрировал свое истинное мастерство. Он не только стал автором гола, сравнявшего счет, но и проявил лидерские качества на поле. Согласно статистике, он повторил достижение Диего Марадоны на мундиале 1986 года в матче против Бельгии: Месси удалось забить гол, совершить более 5 успешных дриблингов и создать более 5 опасных моментов в одной игре.

Тот факт, что сборная Аргентины смогла отыграться со счета 0:2, свидетельствует о характере команды. Голы Кристиана Ромеро и Лионеля Месси восстановили равновесие, а в добавленное время Энцо Фернандес забил победный мяч. 39-летний Месси довел количество своих голов на чемпионате 2026 года до 8 и вновь доказал, насколько он важен для команды Лионеля Скалони.

«Эта победа — еще один пример гордости, характера и желания. Я горжусь этой командой. Отыграться со счета 0:2 непросто, но эта группа никогда не сдается и борется до конца. Мы счастливы, что вышли в четвертьфинал», — добавил капитан Аргентины. Теперь «альбиселесте» готовятся к следующим сложным испытаниям на пути к защите чемпионского титула.