Джуд Беллингем и легенды Англии: звезда Реал Мадрида вышла на новый уровень

Юная звезда сборной Англии и клуба Реал Мадрид Джуд Беллингем продолжает укреплять свои позиции в мировом футболе. Благодаря своей результативной игре и лидерским качествам, проявленным в последние годы, он завоевал внимание не только болельщиков, но и экспертов. По мнению бывшего защитника Деса Уокера, Беллингем благодаря своему характеру и отношению к игре встал в один ряд с такими легендами, как Уэйн Руни и Пол Гаскойн. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Goal.com Уокер охарактеризовал Беллингема как обладателя здоровой «самовлюбленности» и высокой уверенности в себе. По его словам, именно это качество помогает футболисту вести команду за собой в самые сложные и ответственные моменты. Подобные черты были присущи самым ярким представителям английского футбола своего времени — Газзе и Руни.

Герой больших матчей

Успехи Джуда Беллингема на международной арене поразительны для его возраста. В отборочных и финальных стадиях чемпионата мира 2026 года он проявил себя как настоящий лидер. В частности, его вклад в победу над Хорватией со счетом 4:2 был неоценим. Также дубль, оформленный под давлением на стадионе Ацтека в матче против Мексики, доказал его хладнокровие.

Несмотря на высокую конкуренцию в сборной под руководством Томаса Тухеля, Беллингем не уступает свои позиции. Появление таких новичков, как Морган Роджерс, и конкуренция со звездами уровня Фила Фодена и Коула Палмера придают ему дополнительную мотивацию. Его знаменитый гол на Евро-2024, отпразднованный фразой «кто еще?» (вхо елсе), до сих пор в памяти болельщиков.

Дес Уокер подчеркнул, что Беллингем является одним из самых сильных атлетов в мире не только с технической, но и с физической точки зрения. Его неустанное движение по полю и способность поддерживать один темп с первой до последней минуты матча выделяют полузащитника Реал Мадрида на фоне остальных. Он не просто врывается в штрафную соперника, а делает это с четкой целью — забить гол.

Ответственность лидера

Долгое время основная нагрузка в сборной Англии лежала на плечах Гарри Кейна. Однако появление Беллингема немного облегчило это давление. Теперь защитники соперника вынуждены уделять особое внимание не только центральному нападающему, но и Беллингему, который подключается к атакам вторым темпом.

По заключению бывшего футболиста Уокера, Беллингем любит быть в центре внимания. «Ему нравится быть главным человеком. Думаю, именно это его вдохновляет. Он хочет блистать и находиться в центре внимания», — говорит эксперт. Подобные качества, несомненно, создают фундамент для достижения молодым футболистом еще более крупных успехов в будущем.