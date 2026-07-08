Шахло Алижонова: «Нашей свадьбе исполнился год»

Шахло Алижонова поделилась с поклонниками радостным событием на своей странице в Instagram. Артистка сообщила, что ровно год назад она вышла замуж за Шохруха Рузибоева.

Напомним, что свадьба Шахло Алижоновой и Шохруха Рузибоева состоялась 7 июля 2025 года. За прошедший год супруги часто делились в социальных сетях теплыми и искренними моментами своей семейной жизни, завоевывая внимание подписчиков.

Актриса опубликовала свадебные фотографии, сопроводив их трогательным комментарием:

«2025.07.07 ~ 2026.07.07. Сегодня нашей свадьбе исполнился год. Посмотрите, как летит время, мне кажется, что со дня свадьбы прошел всего месяц. Пусть Аллах дарует нам возможность прожить всю оставшуюся жизнь в таком же счастье, в каком я была этот год. Пусть Аллах одарит таким же счастьем всех, кто желал нам добра и радовался за нас».

Этот пост актрисы за короткое время собрал тысячи лайков и комментариев. Подписчики искренне поздравили молодую семью, пожелав им долгой жизни, крепкого союза, мира и бесконечного счастья.