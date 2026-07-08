Победитель матча между сборными Швейцарии и Колумбии в рамках 1/8 финала чемпионата мира определился в серии пенальти. После драматичного и богатого на голы противостояния Аргентины и Египта, эта встреча стала для болельщиков настоящим испытанием на терпение. Zamin.uz представляет самые яркие моменты матча.

Швейцария – Колумбия — 0:0 (серия пенальти — 4:3)

Скучная игра на поле и «картофель фри» Юргена Клоппа

В основное и дополнительное время матча команды действовали крайне осторожно. Контроль мяча и затягивание времени стали приоритетнее создания опасных моментов. Самое яркое событие первой 45-минутки, которое активнее всего обсуждали в социальных сетях, произошло не на поле, а на трибунах:

Уставшие от скучной тактической борьбы на поле операторы переключили внимание на известного тренера Юргена Клоппа, сидевшего на трибуне. Кадры, на которых он с большим аппетитом ест картофель фри, обсуждались в соцсетях активнее и шире, чем сама игра.

Лишь в дополнительное время сборная Колумбии немного оживилась и попыталась перехватить инициативу, однако пробить оборону Швейцарии не удалось, и ворота остались в неприкосновенности.

Нервы в серии пенальти и героизм Кобеля

В футбольной лотерее игроки обеих команд допустили практически одинаковые ошибки, держа болельщиков в напряжении. Однако в итоге удача улыбнулась представителям Европы:

На удар колумбийца Санчеса, попавшего в перекладину, швейцарец Мануэль Аканджи ответил такой же ошибкой.

В решающий момент вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель мастерски отразил удар Кучо Эрнандеса, обеспечив победу своей команде.

Последнюю точку поставил Рубен Варгас, точно реализовав свой удар — 4:3.

72-летняя история и оборона Колумбии, которую взломал Файзуллаев

Эта победа стала поистине историческим событием для швейцарского футбола. Команда впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Для Колумбии же это стало крайне болезненным поражением. Причина в том, что за весь турнир они пропустили в свои ворота всего 1 гол. Единственным футболистом в мире, сумевшим поразить ворота Колумбии на этом мундиале, остался игрок сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев.

Теперь в борьбе за путевку в полуфинал Швейцария выйдет на поле против сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси, совершившей невероятный камбэк.