Пациент, прооперированный бесплатно, подарил врачу петуха и курицу

·0·Мир
Пациент, прооперированный бесплатно, подарил врачу петуха и курицу

Случай, произошедший в 2021 году в боливийском городе Тариха, привлек внимание миллионов людей в социальных сетях по всему миру. Причиной тому стала трогательная история благодарности между бедным пациентом и врачом.

Уролог Альваро Рамальо Самора прооперировал совершенно бесплатно многих пациентов с тяжелым материальным положением, в том числе 80-летнего фермера Педро Кинтану. Врач не взял за это никакой платы.

После операции Педро Кинтана принес врачу подарок, который считал своим самым ценным достоянием. В знак благодарности он подарил ему петуха и курицу.

Альваро Рамальо Самора опубликовал фотографию с этим подарком на своей странице в социальной сети, написав, что это один из самых искренних и ценных подарков, которые он получал за время своей практики. Он отметил, что искренняя благодарность пациента дороже любого материального вознаграждения.

Этот снимок за короткое время облетел весь мир и получил признание миллионов пользователей. Многие оценили гуманность врача и искреннюю благодарность пациента как яркий пример доброты.

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