Отставка и в Португалии: Мартинес покинул команду

На ЧМ-2026 продолжается череда тренерских отставок. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес покинул свой пост после поражения от Испании в 1/8 финала.

Португалия уступила Испании со счетом 0:1 и попрощалась с турниром. Мартинес заявил, что возглавил команду ради победы на чемпионате мира, но после того, как цель не была достигнута, продолжать работу нет смысла.

Мартинес: «Нет смысла продолжать без побед»

Испанский специалист отметил, что решение об отставке не было окончательно утверждено до начала чемпионата мира. По его словам, главной целью была победа на мундиале со сборной Португалии.

«Я пришел в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и я думаю, что нет смысла продолжать без побед», — сказал Мартинес.

Контракт также завершился в этот день

Мартинес подчеркнул, что теперь руководство португальского футбола имеет возможность выбрать нового тренера.

«Президент всегда поддерживал меня, но мой контракт заканчивается сегодня. Мне больше нечего сказать», — добавил он.

Не удалось завоевать трофей с Португалией

Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии в 2023 году.

Однако испанскому специалисту не удалось завоевать с командой ни одного трофея. На ЧМ-2026 Португалия проиграла Испании и покинула турнир на стадии 1/8 финала.

Восьмая отставка на ЧМ

Это стала восьмая тренерская отставка среди команд, участвовавших в чемпионате мира.

Ранее свои посты покинули следующие специалисты:

Сабри Лямуши — Тунис;

Хон Мён Бо — Южная Корея;

Стив Кларк — Шотландия;

Мирослав Коубек — Чехия;

Рональд Куман — Нидерланды;

Себастьян Беккасесе — Эквадор;

Юлиан Нагельсманн — Германия.

Результаты на ЧМ-2026 резко меняют не только судьбы команд, но и будущее тренеров. Для Португалии начинается новая эра.