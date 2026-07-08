Анри поддержал Роналду: «В его наследии нет сомнений»

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о Криштиану Роналду, подчеркнув, что наследие португальской звезды в футболе не должно измеряться победой на чемпионате мира.

Португалия покинула мундиаль после поражения от Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала ЧМ-2026. После этого будущее Роналду в сборной и его место в истории вновь стали предметом активных обсуждений.

Анри встал на защиту наследия Роналду

По мнению Тьерри Анри, великие футболисты, не выигравшие чемпионат мира, все равно оставили огромный след в истории футбола.

«Отсутствие титула чемпиона мира у многих великих игроков не обесценивает их вклад в развитие футбола. Нет никаких сомнений в том наследии, которое оставляет Криштиану», — заявил Анри.

«Желаю ему покорить отметку в 1000 голов»

Французский экс-форвард выразил наилучшие пожелания Роналду, отметив, что хочет видеть, как тот достигнет еще одной исторической вехи.

«Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он покорит отметку в 1000 голов», — приводит слова Анри Фокс Спортс.

Роналду повлиял на несколько поколений

Анри подчеркнул, что на молодежь повлияли не только голы Роналду, но и его отношение к футболу, образ жизни и менталитет.

По его словам, португальская звезда вдохновила представителей нескольких поколений полюбить футбол.

Физическая форма — пример для многих

Тьерри Анри также особо отметил уровень профессионализма Роналду и его внимание к собственному телу.

«Посмотрите на его физическую форму — это пример для многих. Поэтому, друг мой, желаю тебе удачи во всем, за что бы ты ни взялся», — сказал он.

Несмотря на то, что Португалия выбыла из турнира, след, оставленный Роналду в истории футбола, вновь получил признание со стороны великих игроков.