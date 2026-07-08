Россия нанесла ночной ракетный удар и атаку дронами по Украине

·48·Мир
Россия нанесла ночной ракетный удар и атаку дронами по Украине

Фото: Данйло Антониук/AP Фото/пиктуре аллианке

В ночь на 8 июля российские войска нанесли очередной комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и ударных беспилотников.

В Киеве и Харькове зафиксированы взрывы, пожары и разрушения. По данным местных властей, есть пострадавшие.

В Киеве произошли взрывы и пожары

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в столице пострадали как минимум два человека. Один из них госпитализирован.

Ранее Кличко сообщил, что в Деснянском районе после ракетного удара возник пожар на складах. В Святошинском районе загорелось нежилое помещение.

В связи с этим по всему Киеву была объявлена воздушная тревога.

Вокруг столицы зафиксировано движение дронов

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о движении вражеских ударных беспилотников вокруг столицы.

По его словам, угроза с воздуха для города сохраняется.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины также сообщили, что Россия выпустила в направлении Киева несколько баллистических ракет с северного направления.

В Харькове повреждены дома и автомобили

Харьков также пострадал от ночных атак. Мэр города Игорь Терехов сообщил о значительных разрушениях в результате обстрела.

По предварительным данным, в Харькове также пострадали два человека.

В городе повреждены:

  • более 20 частных домов;

  • окна в храме;

  • сети уличного освещения;

  • пять автомобилей.

Ранее сообщалось о попадании ракеты в Немышлянском районе Харькова.

Атаки продолжались несколько часов

По данным Воздушных сил ВСУ, ночные воздушные атаки России на Киев, Харьков, а также на центральные и восточные регионы страны продолжались несколько часов.

Из-за угрозы воздушных ударов жителям Украины рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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