Россия нанесла ночной ракетный удар и атаку дронами по Украине
Фото: Данйло Антониук/AP Фото/пиктуре аллианке
В ночь на 8 июля российские войска нанесли очередной комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и ударных беспилотников.
В Киеве и Харькове зафиксированы взрывы, пожары и разрушения. По данным местных властей, есть пострадавшие.
В Киеве произошли взрывы и пожары
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в столице пострадали как минимум два человека. Один из них госпитализирован.
Ранее Кличко сообщил, что в Деснянском районе после ракетного удара возник пожар на складах. В Святошинском районе загорелось нежилое помещение.
В связи с этим по всему Киеву была объявлена воздушная тревога.
Вокруг столицы зафиксировано движение дронов
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о движении вражеских ударных беспилотников вокруг столицы.
По его словам, угроза с воздуха для города сохраняется.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины также сообщили, что Россия выпустила в направлении Киева несколько баллистических ракет с северного направления.
В Харькове повреждены дома и автомобили
Харьков также пострадал от ночных атак. Мэр города Игорь Терехов сообщил о значительных разрушениях в результате обстрела.
По предварительным данным, в Харькове также пострадали два человека.
В городе повреждены:
более 20 частных домов;
окна в храме;
сети уличного освещения;
пять автомобилей.
Ранее сообщалось о попадании ракеты в Немышлянском районе Харькова.
Атаки продолжались несколько часов
По данным Воздушных сил ВСУ, ночные воздушные атаки России на Киев, Харьков, а также на центральные и восточные регионы страны продолжались несколько часов.
Из-за угрозы воздушных ударов жителям Украины рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
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