Голливудский сценарий: Аргентина совершила невероятный камбэк против Египта

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта навсегда войдет в историю футбола. Проигрывая со счетом 0:2, «альбиселесте» всего за 13 минут кардинально изменили ход встречи и вырвали путевку в четвертьфинал. Zamin.уз представляет подробности этого безумного противостояния и исторические рекорды Месси.

Аргентина – Египет — 3:2

Голы: Ромеро (79), Месси (83), Фернандес (90+2) — Ясир Ибрагим (15), Зизо (67).

Нереализованный пенальти: Месси (21).

От антирекорда к величию: что сделал Лионель Месси?

Для Лионеля Месси встреча началась неудачно. На 21-й минуте он не смог реализовать пенальти, став автором своеобразного антирекорда — он уже второй раз на этом мундиале не забивает с 11-метровой отметки. Однако во втором тайме он проявил настоящие капитанские качества:

На 79-й минуте отдал голевую передачу на Кристиана Ромеро.

На 83-й минуте воспользовался ошибкой обороны соперника и сравнял счет.

Благодаря этому голу и ассисту Месси переписал историю чемпионатов мира:

Лучший бомбардир: Довел количество своих голов на мундиалях до 21 (у Килиана Мбаппе — 19). Лучший ассистент: Довел число своих голевых передач на ЧМ до 9, обойдя легендарного Диего Марадону. Вечные рекорды: Стал футболистом с наибольшим количеством матчей на ЧМ (31), первым игроком, забивавшим в 9 матчах подряд, и первым, кто поражал ворота соперников в 6 играх плей-офф подряд.

Гонка бомбардиров в самом разгаре

Впервые в истории чемпионатов мира сразу три футболиста сумели забить на турнире 7 и более голов. Благодаря голу в этом матче Месси вновь вышел в лидеры:

Футболист Количество голов Лионель Месси (Аргентина) 8 Килиан Мбаппе (Франция) 7 Эрлинг Холанд (Норвегия) 7 Гарри Кейн (Англия) 6

Судейский скандал и гнев сборной Египта

Матч не обошелся без спорных решений французского главного арбитра Франсуа Летексье. На 60-й минуте он отменил гол египтян из-за фола, а на 90+2-й минуте проигнорировал сомнительный эпизод в штрафной площади Аргентины. Это вызвало резкое недовольство представителей африканской сборной.

Мустафа Зизо (нападающий сборной Египта): «Судья вышел на поле, чтобы мы проиграли. Мы надеялись порадовать народ Египта, но в итоге поздравляем Аргентину с победой на чемпионате мира. Это фальшивый турнир, и им больше не нужно играть оставшиеся матчи. Судья разрушил мечту целой нации».

Слезы Месси и признание после игры

После матча Месси, не скрывавший слез радости, высоко оценил волю команды к победе:

«Когда счет стал 0:2, ситуация сильно осложнилась. Мы испытываем невероятные чувства от того, что смогли перевернуть игру. Нам снова было очень тяжело, но это чемпионат мира. Все матчи проходят именно так. Я очень счастлив».

Сборная Аргентины благодаря своему историческому 13-минутному камбэку вышла в четвертьфинал и продолжает борьбу за кубок.